Cheltuieli la nivelul Războiului Rece înseamnă imperiu

Secretarul general NATO a făcut apel ca Alianța să revină, până în 2030, la nivelul de cheltuieli militare din timpul Războiului Rece. Atunci, țările europene din NATO aveau un budget pentru apărare de circa 3,8% din PIB, în vreme ce SUA aveau un budget care a variat între 7 și 10% din PIB.

O scurtă analiza făcută de fostul diplomat britanic Ian Proud pentru think-tankul Quincy Institute for Responsible Statecraft, critică majorarea continuă a cheltuielilor de apărare ale NATO, făcând mereu o comparație cu cheltuielile Rusiei și ale Chinei. Nu ține însă cont de faptul că prețul mediu al unui obuz produs în Rusia este de 1000 de dolari, în vreme ce un obuz produs în Occident costă cel puțin 4000 de dolari, ajungând la dublul acestei sume, fapt la care se adaugă o capacitate de producție redusă. Diferența de calitate a muniției poate fi mare, însă într-un război de uzură precum cel din Ucraina, cantitatea pare să bată calitatea. Un răspuns la întrebarea legată de diferențele enorme de preț ar trebui să vină din partea complexului militaro-industrial vestic (doar SUA deține aproape 60% din producția militară globală). Creșterea continuă a sumelor pentru înarmare are de-a face cu aceste cheltuieli uriașe de producție cel puțin la fel de mult cât are de-a face cu amenințarea Rusiei.

”Mark Rutte le induce cetățenilor statelor membre ideea că Rusia de azi este o amenințare la fel de mare ca și URSS. Însă cifrele arată că această comparație este eronată. Declarația lui Rutte seamănă cu apelul lui Trump pentru creșterea cheltuielilor NATO până la 3% din PIB, un apel la care s-a alăturat imediat și secretarul Apărării din Marea Britanie. Acum, SUA cheltuiesc 3,38% din PIB pentru apărare, ceea ce înseamnă doua treimi din totalul cheltuielilor NATO. Doar trei state membre NATO – Polonia, Estonia și Grecia – cheltuiesc peste 3%, în vreme ce opt state membre nu au atins încă pragul de 2% din PIB. ”În timpul războiului rece, europenii cheltuiau mai mult de 3% pentru apărare”, a spus Rutte. Comparația este însă eronată. URSS era un competitor direct pentru SUA in timpul războiului rece, având trupe și tancuri la porțile Europei Occidentale. Economia sovietică nu s-a putut compara niciodată cu cea americană, însă ajunsese la jumătate din PNB-ul SUA în 1984. Sovieticii cheltuiau însă mult mia mult pentru apărare. Un raport CIA din 1982 estima că URSS depășea cu puțin cheltuielile militare ale SUA. În 1980, URSS avea o armată de 4,3 milioane de oameni – de două ori mai mult decât SUA. În 1990, populația URSS era de 288 de milioane de locuitori, în vreme ce populația SUA era de 255 de milioane. Prin urmare, URSS era un adversar comparabil, dacă nu chiar mai mare. Acum, această comparațive nu mai este relevantă. Rusia nu mai este un competitor egal la nivel economic, militar-convențional, demografic pentru SUA sau NATO. Singura excepție este arsenalul nuclear al Rusiei PIB-ul Rusiei ester de 24,5 ori mai mic decât PIB-ul combinat al membrilor NATO și de 11,5 ori mai mic decât PIB-ul SUA. Populația Rusiei este de șapte ori mai mică decât populația totală a NATO și de 2,5 ori mai mică decât populația SUA. Armata rusă este 45% din armatele statelor NATO. Într-un război de uzură cu NATO, pe care Rusia a căutat mereu să-l evite, Moscova nu ar avea nici resursa economică, nici umană pentru a câștiga. Comparația cu Războiul Rece nu ajută. Chiar și la nivelul actual al cheltuielilor, NATO este cel mai mare imperiu militar din istoria lumii. În 2023, NATO făcea 57% din cheltuielile militare ale lumii. NATO cheltuiește pentru apărare de cinici ori mai mult decât China și de zece ori mai mult decât Rusia. De șapte ori mai mult decât întreaga Asie (fără China și India), de zece ori mai mult decât Orientul Mijlociu, de 20 de ori mai mult decât America Latină și de 31 de ori mai mult decât Africa. Dacă NATO ar trece la pragul de 3% pentru apărare, s-ar aduna 260 de miliarde de dolari pe an suplimentari. Asta înseamnă de 1,8 ori mai mult decât planul de cheltuieli pe care îl are Rusia pentru anul 2025 (circa 145 de miliarde de dolari). Iar toți acești bani vor fi cheltuiți de NATO în imediata vecinătate a Rusiei. Țările europene din NATO (fără SUA) cheltuiesc deja de 3,3 ori mai mult pentru apărare decât urmează să cheltuiască Rusia în 2025. De câte ori mai mare decât Rusia ar trebui să fie NATO pentru a se convinge că tancurile ruse nu se vor îndrepta spre Riga? Unde se vor duce aceste sume uriașe? Rutte a declarat că trebuie readusă la viață industria apărării din țările NATO, deci cea mai mare parte din bani se va duce pentru echipamente militare. În medie, 32% din cheltuielile pentru apărare ale NATO se duc pe echipamente militare, de 3,2 ori mai mult decât Rusia își propune să cheltuiască în 2025. Stabilirea unui prag de 3% din PIB ar adăuga încă 83 de miliarde de dolari anual la aceste cheltuieli. Companiile militare globale ( primele cinci din lume sunt americane) înregistrează venituri record acum. SUA dețin 57% din industria militară a lumii. 3% din PIB pentru apărare înseamnă că aceste companii americane vor avea un venit mai mare de două ori decât toate cheltuielile militare ale Rusiei. A, sigur, Europa trebuie să cheltuiască mai mult pentru că America ar putea părăsi într-o bună zi alianța NATO. Însă America nu se va retrage din NATO în curând. Lui Donald Trump îi place cu siguranță un lucru – profitul – și NATO este o sursă sigură și masivă de profit pentru SUA. Pe de altă parte, Rusia nu vede decât cum o alianță militară amenințătoare devine tot mai mare. Acum, NATO este pentru Rusia ceea ce URSS era pentru Europa de Vest în urmă cu 40 de ani. Rusia nu duce un război în Ucraina pentru că ar vrea să invadeze apoi NATO; duce acest război pentru a împiedica NATO să se apropie și mai mult de frontierele sale.”