Ciolacu, viaţă ca boschetarii: ”Dormeam şi în parcări”

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Marcel Ciolacu a vorbit, la Antena 3, despre tinereţe şi primele locuri de muncă, precizând că ”si în facultate am muncit. Dormeam şi în parcări ”. Ce să mai, unul de-al nostru, ar spune naivii.

După examenul sau de bacalaureat care a ridicat semne de întrebare, promovat cu media 7.03, şi stagiul militar obligatoriu, actualul premier a dorit să se înscrie la facultate, dar nu a fost admis, fiind trimis de tatăl său să se angajeze.

”În momentul în care n-am reuşit să intru la facultate, imediat m-a trimis la muncă şi înainte de armată şi după armată acelaşi lucru: «dom-le, n-ai fost în stare, du-te, doar nu te ţin eu în spate!»”, a povestit actualul premier.

Nu a renunţat însă la ideea de a urma o facultate, iar în 1990 a apărut prima universitatea privată din România: Universitatea Ecologică Bucureşti. Din 1991 a început cursurile la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti.

”Am muncit… şi în facultate am muncit. Lucram la o companie More Trading română – israeliană. Mergeam şi făceam toate documentele de export ale companiei în portul Constanţa. Atunci erau cu garanţii. Trebuia să merg să termin documentele de export şi cu acele documente te întorci la bancă ca să-i deblocheze omului de afaceri garanţia depusă. Am muncit… dormeam şi în parcări. Eram tânăr, nu aveam probleme. Pe urmă mi-am făcut şi companie privată, am muncit, am avut magazine alimentare. La un moment dat, am hotărât că vreau altceva”, a mai povestit Marcel Ciolacu pentru Antena 3.

”În 1995 am terminat cursurile universitare, dar, pentru că facultatea nu era încă acreditată, am amânat licenţa. Ştiţi cum e cât întrerupi şcoala, te iei cu munca, vrei să faci şi aia şi ailaltă. În plus, s-a năcut si Filip…”, a povestit Ciolacu.

El a susţinut examenul de licenţă abia 9 ani mai târziu, în 2004. Erau primii ani în care Universitatea Ecologică organiza sesiuni de licenţă după ce, cu un an înainte, fusese acreditată de Ministerul Educaţiei şi primise acest drept. Până atunci, examenul de licenţă pentru absolvenţii Universităţii se susţinea la o universitate de stat.

”Am şi diploma de licenţă de la facultate, unde am susţinut examenul şi am luat media 9”, a spus Marcel Ciolacu, într-un video postat pe social media.

Lucrarea de licenţă a fost în Dreptul Transporturilor, despre care Marcel Ciolacu spune că i-a ”plăcut mult”.

”De aici mi se trage cred şi obsesia cu dezvoltarea, cu construcţia de autostrăzi şi modernizarea căilor ferate. Eram la început atunci cu legislaţia în acest domeniu. Iar ea s-a schimbat enorm după aderarea României la UE”, a afirmat actualul premier.

După ce a fost licenţiat în drept, Ciolacu a lucrat în domeniu, pe funcţia de consilier juridic, până în 2007, după care a ocupat funcţia de director executiv la Urbis Serv S.R.L, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaţilor.

Despre familie

”Tata era un oltean dintr-o familie foarte numeroasă, 11 fraţi. Un singur frate am prins în viaţă. Eu nu mi-am prins niciun bunic în viaţă, nici din partea mamei, nici din partea tatălui. Şi era un om mai dur, mai posac, venea din şcoală militară, avea trei băieţi, trebuia să-i ţină în mână. În momentul în care n-am reuşit să intru la facultate, imediat m-a trimis la muncă şi înainte de armată şi după armată acelaşi lucru: dom-le, n-ai fost în stare, du-te, doar nu te ţin eu în spate!”; a povestit Marcel Ciolacu, marţi seară, într-un interviu la Antena 3.

El a afirmat că, din partea mamei, e moldovean,

”Mama venea dintr-o familie din Tecuci, din Moldova. Fraţii mei au fost amândoi născuţi la Tecuci. De exemplu, parte din parcul din Tecuci este fosta curte a mamei mele, a părinţilor mamei mele, a bunicului. Repet, eu nu l-am prins, ce am ca amintire de la bunicul e cadranul de vitezometru de la Buick-ul, de maşina pe care a avut-o şi care a fost luată de comunişti. L-au făcut întâi şofer pe propria maşină şi pe urmă l-au trimis la canal şi în doi ani de zile a murit. Deci, cumva, bunicul a donat tot statului român, gara din Tecuci e construită pe via lui bunicu, a donat tot statului român, ca mama mea să fie lăsată să dea Bacalaureatul. Astea erau vremurile. Singurul lucru nedonat sunt locurile de la cimitir, unde sunt părinţii mamei”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El spune că nu a revendicat niciodată nimic din acele donaţii.

”Am vorbit cu mama – Dumnezeu să o ierte! – şi am întrebat-o: «Mamă, uite, toată lumea revendică», că se ştia cum se făceau documentele în acele vremuri. Şi mi-a zis: nu, aia a fost decizia bunicului tău, respectă-i decizia! Nu ai nevoie de nimic nici tu nici eu. Ăştia erau părinţii mei, foarte stricţi, dar cu nişte principii foarte sănătoase”, a spus el.

”Eu sunt un om norocos. Sunt un om care a primit de la români şi de la Dumnezeu tot ce mi-am dorit. Nu mi-am dorit niciodată să fiu prim-ministru. În viaţă nu trebuie să îţi doreşti ca un apucat sau să ai un scop. Important e să vrei să schimbi ceva”, a declarat Marcel Ciolacu, marţi seară, la Antena 3.