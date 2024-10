Ciolacu, luat la întrebări. ”De ce ce România n-a mai încasat niciun euro din PNRR de un an”

Siegfried Mureșan acuză că după un an de guvernare cu Marcel Ciolacu premier, România nu a mai încasat nicio tranșă și nu a mai primit niciun euro din PNRR și cere ca prim-ministrul să dea explicații.

”Marcel Ciolacu trebuie să ne explice de ce, de când este prim-ministru, România a fost ajunsă din urmă de opt țări și a fost depășită de alte șase state în clasamentul atragerii de fonduri din PNRR”, a scris pe Facebook europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan.

Siegfrid Mureșan acuză că, din fruntașă în Europa, România a rămas în urmă la atragerea fondurilor PNRR de când prim-ministru e Marcel Ciolacu.

„Astfel, anul trecut, în septembrie 2023, doar România și alte șase țări europene primiseră deja două tranșe de fonduri europene pentru PNRR. O singură țară primise mai multe decât noi, adică trei tranșe. Cu aceste două tranșe și cu prefinanțarea, România încasase, încă de anul trecut, 9,41 de miliarde de euro, adică o treime din suma totală alocată țării noastre pentru PNRR.

Acum, după mai bine de un an în care Guvernul a fost condus de prim-ministrul Ciolacu, România se află tot la a doua tranșă. Nu am mai încasat nicio tranșă și nu am mai primit niciun euro în plus. Mai mult, România riscă să piardă o parte semnificativă din a treia tranșă de bani. Între timp, avem 15 țări care au primit cel puțin două tranșe, dintre care 7 țări europene au primit cel puțin trei tranșe, cinci țări au primit cel puțin patru tranșe și două țări au primit cinci tranșe. Campioanele absorbției de fonduri europene sunt Italia, cu 113,4 miliarde de euro, și Spania, cu 48 de miliarde de euro, ”a scris Mureșan.