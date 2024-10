Ciolacu: „România nu va fi atrasă în niciun război!”

Candidatului PSD la alegerile prezidenţiale, premierul Marcel Ciolacu, şi-a lansat duminică proiectului de ţară, precizând că în calitate de preşedinte îşi va folosi toată energia pentru ca România „să se dezvolte în pace şi linişte”, dar şi că ţara noastră îşi va moderniza armata şi va investi în industria de apărare.

„Trăim timpuri complicate şi, de aceea, vreau să spun acum şi aici un lucru foarte clar: ca preşedinte, îmi voi folosi toată energia pentru ca România să se dezvolte în pace şi linişte. România nu va fi atrasă în niciun război! Pacea şi stabilitatea sunt fundamentale pentru dezvoltarea ţării noastre. Securitatea noastră este garantată sută la sută prin Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii şi prin apartenenţa la NATO. Da, ne vom moderniza armata şi vom investi în industria de apărare, pentru că este firesc să o facem, dar modernizarea armatei nu înseamnă serviciu militar obligatoriu, ci profesionist”, a spus liderul PSD, în cadrul evenimentului desfăşurat la Palatul Parlamentului.

El a subliniat că susţinerea Ucrainei este „vitală pentru a asigura pacea” României.

„Nu ne dorim vecini noi la graniţa de est! Vom continua să sprijinim independenţa şi suveranitatea Ucrainei. În paralel, trebuie să fim pregătiţi să participăm la reconstrucţia Ucrainei, atunci când războiul va lua sfârşit. România a făcut un efort financiar, logistic şi uman extraordinar pentru a susţine Ucraina”, a declarat premierul.

Ciolacu a pledat pentru extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, pentru a aduce „marele capital american în economie, dar şi pentru a moderniza armata şi a dezvolta industria locală” de armament. A subliniat, de asemenea, că România va continua să fie un „partener de încredere” în cadrul Uniunii Europene, dar şi că este necesar ca „vocea României este auzită şi respectată” atunci când se iau decizii importante.

„Am obţinut deja o mare victorie pentru România la Bruxelles. Pentru prima dată de la aderare, România are un vicepreşedinte al Comisiei Europene. Am demonstrat că se poate, atunci când acţionezi strategic şi ai un plan. Şi vă spun acum: până la sfârşitul anului, vom avea aderarea completă la Schengen. Am îndeplinit condiţiile tehnice pentru a călători, de anul viitor, fără vize în Statele Unite. Iar în 2026, cel mai important program de ţară, România va intra în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, ceea ce ne va pune în rândul statelor dezvoltate, cu tot ceea ce implică acest lucru – investiţii, dezvoltare, creştere a nivelului de trai”, a spus el.

România va continua să acorde o atenţie „specială” relaţiei cu Republica Moldova, unde azi au loc atât alegeri prezidenţiale, cât şi un referendum pentru parcursul european al ţării, a adăugat Ciolacu.

„Avem o singură variantă: sprijin total pentru Maia Sandu şi Guvernul de la Chişinău. Singura garanţie că Republica Moldova îşi va păstra orientarea pro-europeană! Îi îndemn pe toţi cetăţenii moldoveni să aleagă Europa, dezvoltarea şi un trai mai bun! Viitorul nostru comun este în Uniunea Europeană”, a afirmat liderul PSD.

Totodată, s-a angajat că în mandatul său, „toţi românii vor şti pe ce cheltuie” preşedintele banii publici.

Marcel Ciolacu a mai promis că, în calitate de preşedinte, va pune interesele economice pe primul loc în relaţiile externe. Astfel, în deplasări va merge cu o aeronavă „cât mai mare pentru delegaţii economice puternice”.

„Vreau să fiu alături de şefii celor mai importante companii româneşti, aşa cum fac de fapt toţi liderii statelor dezvoltate”, a spus el.

Marcel Ciolacu a mai susţinut „revitalizarea şi consolidarea” identităţii culturale şi spirituale şi a pledat pentru o „multiplicare” a modelului Via Transilvanica, „un real motor de regenerare şi dezvoltare” economică.

„Vreau ca produsele tradiţionale româneşti să cucerească şi pieţe noi din întreaga lume, pentru că aceasta este datoria noastră către statul român şi către generaţiile care vor urma”, a mai spus candidatul PSD.