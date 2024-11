Ciudăţenia observată la Putin

Liderul de la Kremlin, din nou grav bolnav si chiar pe moarte? Mâinile lui Vladimir Putin nu s-au mişcat deloc în timpul discursului de opt minute în care a vorbit de lansarea unei rachete supersonice asupra Ucrainei.

Ambele mâini au rămas ciudat de nemişcate, dând impresia că ar aparţine altui corp sau, după cum susţin experţii în IT, ar putea fi vorba de un video deep-fake, pe fondul zvonurilor privind starea de sănătate precară a lui Putin.

Sănătatea lui Putin trebuie acum pusă la îndoială oficial. În cel mai recent videoclip lansat de Kremlin.ru puteți vedea clar munca de amator pentru a-i face mâinile să pară stabile. Nu s-au obosit să-l refilmeze sau să-l repare corect, notează unul dintre cei care au distribuit imaginile.

Anterior, s-a zvonit că liderul rus ar putea suferi de boala Parkinson.

VIDEO

#Putin‘s health must now be officially questioned. In the latest video released by https://t.co/kDIdVcCkIn you can clearly see the amateurish work to make his hands appear steady. They did not bother to refilm it or fix it properly – it’s there in full HD.https://t.co/aDEf8zOoDd pic.twitter.com/XnFMRrn1Uk

— Patrick Hölscher (@allnewtomorrow) November 22, 2024