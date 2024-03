Clotilde vs Boloș: 1-0

Primăria Sectorului 1 a obținut în instanță obligarea Ministerului Finanțelor la salubrizarea și igienizarea unui teren de pe Drumul Carierei din Cartierul Giulești – Sârbi, pe care sunt acumulări necontrolate de deșeuri. Acest teren a fost în proprietatea unei societăți de stat aflate în faliment, iar acum este în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Finanțelor.

La începutul acestui an, Poliția Locală Sector 1 a somat ministerul să pună în aplicare hotărârea definitivă a instanței. Pentru că Ministerul Finanțelor a ignorat sentința judecătorească, Primăria Sectorului 1 a angajat o societate de executori judecătorești să o pună în aplicare.

Dacă Ministerul Finanțelor va ignora și solicitarea executorului judecătoresc, Primăria Sectorului 1 va face în cel mai scurt timp posibil curățenie pe acest teren, iar contravaloarea atât a salubrizării și igienizării terenului, cât și a onorariului executorului judecăroresc, va fi suportată de Ministerul Finanțelor.

“Multe dintre terenurile nesalubrizate de la marginea Sectorului 1 se află în administrarea unor ministere sau companii naționale. Șefilor acestor instituții de stat, numiți în funcții pe criterii politice, nu le-a păsat timp de decenii de sănătatea locuitorilor orașului București și au refuzat să îngrădească și să salubrizeze aceste imobile. De când am venit la Primărie, le-am solicitat de nenumărate ori să-și facă curat în propria ogradă, apoi i-am somat și i-am amendat potrivit legislației în vigoare. Cele mai multe astfel de terenuri nesalubrizate sunt în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Finanțelor”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Poliția Locală Sector 1 a dat de-a lungul timpului amenzi pe Drumul Carierei de zeci de mii de lei și a confiscat trei autoutilitare care aruncau ilegal deșeuri de construcție. Pentru că nu se rezolva nimic doar cu amenzile, Primăria Sectorului 1 a trecut la pasul următor.

“Am cerut în instanță și am câștigat obligarea Ministerului Finanțelor la salubrizarea și igienizarea imobilului de pe Drumul Carierei. La începutul acestui an, Poliția Locală Sector 1 a somat conducerea acestuia minister să pună în aplicare hotărârea definitivă a instanței. Pentru că Ministerul Finanțelor a ignorat sentința judecătorească, am angajat o societate de executori judecătorești să o pună în aplicare. Dacă domnul Marcel Boloș va ignora în continuare solicitarea executorului judecătoresc, vom face noi curățenie în cel mai scurt timp posibil. Dar nota de plată, atât a salubrizării și igienizării terenului -sunt sute de tone de gunoi aruncate acolo- plus onorariul executorului judecăroresc, va fi suportată de Ministerul Finanțelor. Așa vom proceda cu toate terenurile din Sectorul 1 care au fost abandonate de proprietari și care sunt un pericol pentru sănătatea publică”, a mai precizat edilul Clotilde Armand.