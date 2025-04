Clujenii lui Sabău au fost mușcați de câini

Sâmbătă seară din nou stadionul Cluj Arena s-a umplut, cu speranța că va asista la o nouă victorie a Universității în fața lui Dinamo, una dintre echipele nu foarte simpatizate, ca de altfel toate din București, în urbea de pe Someș. Sezonul foarte bun al alb-negrilor lui Ioan Ovidiu Sabău, un fost mare jucător din echipa legendară a lui Dinamo din anii 1980-90, crease mari iluzii pentru o revenire după jumătate de secol în cupele europene.

În plus optimismul era alimentat și de faptul că Dinamo nu are licență de Europa și la acest meci se prezenta cu un bilanț de zero puncte în play-off. De la gazde a lipsit unul dintre dirijori, dacă nu cumva chiar cel principal, Dan Nistor și acest lucru avea să se vadă din plin. Pentru că spectacolul cu nu mai puțin de șase goluri avea să fie dat de câini, care au făcut un meci perfect.

Dinamo a câștigat atât de clar cu 4-2, cu vârful croat Perica dezlănțuit, autor a unei duble, încât înșiși jucătorii lui Sabău au recunoscut că au avut în față o echipă care a fost superioară la toate capitolele. Iar tehnicianul gazdelor, cel care o săptămână mai înainte vorbea despre intenția sa de a se retrage din fotbal, pentru că nu aici este locul lui, avea la conferința de presă pur și simplu să-și desființeze jucătorii:

„Știam că la mijloc sunt jucători peste ce avem noi ca tehnică, calitate individuală. În prima repriză ne-am organizat bine, am înscris, nu ne-au pus probleme, ne-am retras la timp. Am reușit să închidem bine culoarele, spațiile, nu le-am dat posibilitatea să ajungă la poartă.

Ei au dat golul care i-a băgat în joc, au dat repede al doilea gol, la ultima fază au marcat din nou. A doua repriză nu poate fi analizată. Fanii au văzut jucători blazați, care nu luptă pentru interesele lor. Asta am văzut și eu. Mie mi-ar fi rușine și îmi este rușine. Sunt plătit la zi, respectat, ei ar trebuie să aibă aceleași sentimente ca ale mele de acujm și să reacționeze, dacă sunt profesioniști.

Trebuie să-mi dau seama exact la ce nivel sunt jucătorii, ce obiective trebuie să-mi fixez anul următor. Noi am arătat azi foarte foiarte rău. Prima repriză cât de cât echilibrată, am dominat unele momente. În a doua repriză să fii condus și să nu te demarci, să nu ceri mingea, să nu câștigi dueluri… e greu să câștigi. Dinamo a meritat victoria.

Noi cu echipele din play-off am fost pe primul loc, am jucat foarte bine. Nu s-au schimbat jucătorii, echipele sunt aceleași. Sigur, au lipsit azi câțiva jucători, dar nu ai voie să iei atât de ușor astfel de jocuri. Nu mi-a plăcut atitudinea din repriza a doua.

Toți cei care au lipsit sunt importanți. Când au fost toți am jucat sistemul 1-4-3-2. Au obosit puțin, ca și majoritatea echipelor. Să văd cine mai are chef de fotbal, să mai lupte pentru această echipă, să-i identific. Jucăm cu juniorii, nu e problemă. Măcar știu că sunt motivați, pun pasiune, nu să-și bată joc de cei care vin la stadion. Vedeți ce se va întâmpla la următoarele jocuri”, a spus Sabău la finalul confruntării.