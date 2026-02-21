Coabitare surprinzătoare PSD-USR. Kelemen Hunor: Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi

De Radu Eremia - Redactor-șef adjunct
FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Kelemen Hunor, liderul UDMR, dezvăluie că discuţiile din interiorul coaliţiei de guvernare nu sunt nici pe departe la fel de aprinse cum poate părea din declaraţiile publice făcute în mass media sau pe reţelele de socializare de unii dintre membrii formaţiunilor politice care compun guvernul. În ceea ce priveşte PSD şi USR, Kelemen spune că se „suportă mult mai bine” decât publicul îşi poate închipui.

„PSD şi USR se suportă în şedinţele de coaliţie?” a fost întrebat Kelemen Hunor, în emisiunea Insider Politic de la Prima Tv. „Mult mai bine decât vă închipuiţi dumneavoastră. Nu degeaba a zis Grindeanu că PSD-ul se găseşte în USR. Era ironic el, când zis, dar…”, a completat liderul UDMR.
În ceea ce priveşte atmosfera în coaliţia de guvernare, Kelemen spune că „depinde de ce vrei să vezi”.
„Dacă stai la şedinţa coaliţiei şi asculţi ce se întâmplă acolo, pare ok. Dacă te uiţi la televizor după şedinţa de coaliţie şi te uiţi doar la declaraţii, ai impresia că arde casa. E o realitate nu chiar paralelă, dar suprapusă oricum. Deci, dacă mă gândesc la şedinţele de coaliţie, acolo toată lumea încearcă să găsească o soluţie şi încercăm să apropiem punctele de vedere de foarte multe ori diferite, dar dacă mă uit doar la ce apare în presă sau mai ales pe social media, atunci vai de capul meu”, a subliniat Kelemen Hunor.

Explicațiile liderului UDMR în condițiile în care PSD și USR par să fie, potrivit discursurilor publice, partidele care se atacă în mod constant la nivelul Coaliției. De altfel, PSD a votat și moțiuni simple contra miniștrilor PSD.
  1. Revoluționarii de la USR nu vor decât să ajungă fix ca ăia pe care vor să-i înlocuiască. Ar trebui să ne fie clar că avem două partide: PSD și PNL. Restul sunt făcături. Când or ajunge la putere vor fi mai răi decât ăștia de acum.

