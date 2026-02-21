Coabitare surprinzătoare PSD-USR. Kelemen Hunor: Se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi

„PSD şi USR se suportă în şedinţele de coaliţie?” a fost întrebat Kelemen Hunor, în emisiunea Insider Politic de la Prima Tv. „Mult mai bine decât vă închipuiţi dumneavoastră. Nu degeaba a zis Grindeanu că PSD-ul se găseşte în USR . Era ironic el, când zis, dar…”, a completat liderul UDMR.

În ceea ce priveşte atmosfera în coaliţia de guvernare, Kelemen spune că „depinde de ce vrei să vezi”.

„Dacă stai la şedinţa coaliţiei şi asculţi ce se întâmplă acolo, pare ok. Dacă te uiţi la televizor după şedinţa de coaliţie şi te uiţi doar la declaraţii, ai impresia că arde casa. E o realitate nu chiar paralelă, dar suprapusă oricum. Deci, dacă mă gândesc la şedinţele de coaliţie, acolo toată lumea încearcă să găsească o soluţie şi încercăm să apropiem punctele de vedere de foarte multe ori diferite, dar dacă mă uit doar la ce apare în presă sau mai ales pe social media, atunci vai de capul meu”, a subliniat Kelemen Hunor.

Explicațiile liderului UDMR în condițiile în care PSD și USR par să fie, potrivit discursurilor publice, partidele care se atacă în mod constant la nivelul Coaliției. De altfel, PSD a votat și moțiuni simple contra miniștrilor PSD.