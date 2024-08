Mircea Geoană, actual secretar general adjunct al NATO, nu a plagiat asa cum susține Emilia Șercan, a stabilit Comisia de Etică a Academiei de Studii Economice (ASE) din București. Jurnalista Emilia Șercan, cea care a susținut acest lucru, consideră decizia „mizerabilă“.

Aproximativ 0,36% din conținutul tezei și 3,51% din tabele au fost copiate în teza de doctorat direct dintr-o sursă externă fără citare corespunzătoare, susțin profesorii de la ASE.

„Se constată plagiatul în cadrul tezei de doctorat a … prin însușirea de către acesta și prezentarea drept creație personală, a unui număr de aproximativ 43 de rânduri (325 cuvinte, ceea ce reprezintă 0,36% din teză, exceptând cuprinsul, bibliografia și anexele) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), fără ca autorul tezei de doctorat să fi citat această sursă în textul tezei sau la bibliografia finală, precum și a 2 tabele (3,51% din totalul tabelelor din teză) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), acestea neavând nicio sursă menționată, nici în textul tezei, nici la bibliografia finală“.

În primul său mesaj pe această temă, publicat marți pe Facebook, Emilia Șercan acuză „spălarea” lui Mircea Geoană: „Cum l-a spălat? Simplu! A apelat la traducători autorizați pentru că profesorii din Comisia de Etică nu știu, probabil, limba engleză și astfel a avut nevoie de traducători. Așa că cele minim 78 de pagini plagiate prin traducere, care reprezentau circa 20% din teză, s-au transformat în 4%.”