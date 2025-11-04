Procesul face parte dintr-un plan amplu de restructurare, legat de schimbările aduse de avansul inteligenței artificiale și de automatizarea unor activități interne. Oracle România nu a oferit momentan un punct de vedere oficial cu privire la această situație.

Aproximativ 400 de angajați ar putea fi disponibilizați

Surse citate de publicația Wall-Street.ro susțin că planul de restructurare vizează în jur de 400 de persoane.

Pe forumuri au apărut discuții potrivit cărora angajații ar fi primit deja o notificare generală privind procesul de concediere, precum și o invitație la consultări.

„Fiecare angajat a primit un email cu titlul ‘FW: RO Highly Confidential Announcement’ (…) Fiecare angajat care urmeaza sa fie disponibilizat a primit un email. Este confidential”, a scris un internaut pe Reddit.

Tot pe forumuri, mai mulți angajați discută posibilitatea de a strânge bani pentru a angaja un avocat care să îi reprezinte în eventualele negocieri sau dispute legate de procesul de concediere.

Până în acest moment, compania nu a transmis un punct de vedere oficial în legătură cu informațiile privind concedierile.

Restructurări la nivel global din cauza inteligenței artificiale

Operațiunea de la București ar face parte dintr-o strategie mai amplă a Oracle, care a început deja disponibilizări în mai multe țări, printre care SUA, Canada, India și Filipine. Estimările industriei arată că, la nivel global, peste 3.000 de locuri de muncă au fost desființate.

Decizia ar fi legată de reorganizarea internă generată de investițiile majore în infrastructura cloud pentru inteligență artificială. Pe 10 septembrie 2025, Oracle a anunțat că veniturile sale din acest segment ar urma să crească de la 18 miliarde de dolari la 144 de miliarde până în anul fiscal 2030, potrivit The Finance Story.