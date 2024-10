Conflict uriaș între Dan Petrescu și Louis Munteanu. CFR Cluj nu a putut obține mai mult de un rezultat de egalitate, 0-0, în deplasarea la Ploiești, unde gazdele au știut să închidă toate culoarele echipei lui Dan Petrescu și au ratat cea mai mare ocazie a partidei, prin fundașul Paui Papp. Dan Petrescu a început meciul fără cel mai în formă jucător român al momentului, atacantul Louis Munteanu.

Acesta a fost cel mai important element al naționalei de tineret, calificată la turneul final al EURO 2025, reușind să marcheze de trei ori în victoria din Muntenegru și apoi să ofere tot atâtea pase decisive în succesul decisiv contra Elveției, cu 3-1. Dan Petrescu și-a lăudat elevul în conferința de presă de la Ploiești, dar a spus că va analiza dacă îl va trimite de la început pe teren sau va intra pe parcurs.

”În opinia mea, Louis Munteanu a fost un adevărat căpitan în ambele meciuri. În primul a dat trei goluri şi în al doilea trei assist-uri. Adică a demonstrat că merită să fie căpitan. A alergat peste 12 kilometri, nu ştiu dacă e pregătit pentru meciul ăsta care vine.

Nu s-a antrenat cu noi decât astăzi, era foarte obosit. Moral e foarte bine. Dar eu ca antrenor trebuie să iau o decizie dacă poate să înceapă meciul.

E clar că e pe val, dar în acelaşi timp să nu fac o greşeală cum am făcut cu Ilie, când a jucat la trei zile şi s-a rupt şi a stat 45 de zile. Trebuie să vedem ce decizie luăm până la meci. E bine că e sănătos şi e bine că e fericit.

A demonstrat că e un adevărat căpitan… mai rar vezi atacanţi număr 9 care să fie căpitani de echipă. Doar la Inter mai e Lautaro Martinez. În general sunt fundaşii, portarii, mijlocaşii. Dar dacă el e căpitan de echipă înseamnă că merită asta”.

Jucătorul însă voia să joace din primul minut, susținând că nu se simte obosit, dar avea să fie trimis pe teren abia in a doua repriză.

”Sunt pregătit, am făcut refacere zilele acestea, mă simt bine, zic eu că m-am refăcut și sunt pregătit pentru un nou meci. Urme mai am după faultul din meciul cu Elveția, bine că nu m-a lovit în față, sunt bine, nu am probleme.

A fost o intrare urâtă, cum am mai spus, mă bucur că nu m-a lovit în față, putea să iasă mai rău. Sunt cu capul aici la CFR, la echipa națională, mă gândesc doar la fotbal. Nu mai pun botul la orice se scrie în presă”.

Petrescu l-a băgat în joc pe Munteanu abia în a doua parte și jucătorul a intrat extrem de iritat. S-a certat cu toată lumea, indiferent din ce echipă provenea cel cu care se la la harță și sătul de ifosele lui Bursucul a decis să îi dea o lecție, înlocuindu-l în minutul 90 cu Artean.

Munteanu a ieșit uluit de decizia antrenorului, pe lângă care apoi a trecut ca un fulger și nici măcar faptul că Petrescu a venit la el să dezamorseze starea tensionată nu a fost de folos, el refuzând să apară la interviuri și fiind gata să se certe cu oricine i-ar fi spus ceva.

O atitudine evident de mare vedetism, care, cu siguranță, nu îi face nici un bine tânărului jucător, extrem de talentat, dar care a demonstrat că ieșirile nocturne în cluburi și atitudinea sa sunt la acest moment lucruri care îl pot trage serios înapoi din drumul spre marea performanță.