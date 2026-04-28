Consimțământul: Noua normă UE împotriva violului

Parlamentul European cere o definiție comună a violului, bazată exclusiv pe consimțământ

De Redactia Cotidianul - redactor
Consimțământul: Noua normă UE împotriva violului

Parlamentul European cere o definiție comună a violului, bazată exclusiv pe consimțământ

Deputații europeni vor ca toate țările UE să schimbe legea astfel încât orice act sexual fără consimțământ să fie considerat viol, chiar dacă nu s-a folosit forța fizică. Aceștia au explicat clar că „nu” nu este singura formă de refuz: tăcerea sau faptul că persoana nu s-a luptat nu înseamnă că a fost de acord.

Eurodeputații solicită Comisiei să propună o legislație UE

În plus, Parlamentul cere protecție mai bună și ajutor real pentru toate victimele.

Eurodeputații cer ca instanțele să nu mai ignore reacțiile neurobiologice ale victimelor, cum este paralizia de frică, și să evalueze consimțământul raportat la orice formă de vulnerabilitate sau constrângere.

Obiectivul este includerea violenței de gen pe lista infracțiunilor recunoscute de UE 

Parlamentul European susține că legislația despre viol trebuie să aibă la bază ideea de consimțământ pentru a fi eficientă.

Deputații cer ca victimele să primească rapid tot ajutorul necesar:

de la asistență juridică și psihologică, până la servicii medicale complete și centre de urgență deschise 24/7, fără costuri.

Raportul subliniază necesitatea cursurilor de formare continuă, adaptate specificului profesional al celor din prima linie  – magistrați, medici, forțe de ordine

În plus, se propune ca anul 2026 să marcheze lansarea unor orientări UE

  • privind educația relațională
  • strategii de sensibilizare care să vizeze integritatea corporală
  • combaterea dezinformării online legate de gen

 Raportoarea Comisiei LIBE

insistă pentru adoptarea unei definiții europene a violului care să pună accent pe absența acordului liber, punctând că tot mai multe guverne europene au făcut deja acest pas din 2023 până în prezent.

„Este imoral și ilegal ca femeile din UE să nu fie protejate prin principiul consimțământului”, afirmă Evin Incir.

Raportoarea Joanna Scheuring-Wielgus

a subliniat necesitatea unei reforme legislative europene.

Violența de gen afectează un număr imens de femei în UE, multe victime nu ajung niciodată în fața instanței, ea a reiterat ea.

„Justiția pentru toate victimele violenței de gen este prioritatea noastră”, conchide eurodeputata Joanna Scheuring-Wielgus.

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
