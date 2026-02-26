Cotidianul respinge insinuările lui Ciprian Șerban că ar duce o campanie împotriva sa. Filmul investigației jurnalistice

„Vreau să explic lucrurile clar: singura inadvertență este faptul că în locul perioadei 2005-2006, când am urmat cursurile Universității, apare perioada 2008-2009. Nimic altceva. De altfel, pun la dispoziție jurnaliștilor diplomele mele fiindcă nu am absolut nimic de ascuns. Mai mult, această inadvertență nu a produs niciun efect academic sau profesional, nefiind vorba despre o diplomă obținută sau utilizată în vreun context oficial”, a declarat Ciprian Șerban, pentru MEDIAFAX.

De asemenea, acesta a insinuat că echipa Cotidianul duce o campanie împotriva sa, alături de alte publicații. În total, ministrul susține că trei publicații diferite s-au interesat de CV-ul său în același timp.

„Apreciez preocuparea celor trei publicații, care, printr-o coincidență, s-au interesat, concomitent, de același subiect. Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”, a adăugat Ciprian Șerban pentru MEDIAFAX.

„Consider regretabilă transformarea unei inadvertente material-administrative într-un subiect de atac politic”

Ciprian Șerban a transmis un punct de vedere și pentru Digi24.ro. Acesta susține că „diferențele de ani invocate în articol provin dintr-o eroare materială de redactare apărută în CV. De altfel, parcursul meu educational este transparent și verificabil, incluzând studii universitare finalizate”.

„Resping ferm sugestia că ar fi existat intenția de a induce în eroare. Nu am pretins niciodată că aș fi absolvit instituția respectivă și nu am obținut niciun beneficiu din menționarea acelei perioade de studii nefinalizate.

Consider regretabilă transformarea unei inadvertente material-administrative într-un subiect de atac politic, în contextul în care activitatea mea publică și rezultatele din funcțiile ocupate sunt cunoscute și pot fi evaluate obiectiv.

Rămân concentrat pe responsabilitățile mele de ministru și pe proiectele din domeniul transporturilor și infrastructurii care reprezintă prioritatea mandatului meu”, a mai menționat ministrul Transporturilor.

Filmul materialului Cotidianul

Cotidianul respinge ferm insinuările ministrului Transporturilor. Contactul inițial cu Ciprian Șerban pe acest subiect a avut loc marți. Miercuri, Cotidianul a revenit pentru noi clarficiări. În cele ce urmează, vă prezentăm filmul materialului.

În urma consultării CV-ului ministrului Transporturilor, Cotidianul a observat că acesta a fost student la Universitatea „Petre Andrei” din Iași timp de un an, între 2008-2009. Pentru a verifica această informație, Cotidianul a întrebat universitatea, vinerea trecută, dacă confirmă acest aspect și, în cazul în care există o confirmare, să precizeze de ce Ciprian Șerban a studiat doar un an acolo.

Răspunsul universității a venit marți:

Cotidianul a sesizat, însă, o greșeală în răspunsul universității, în sensul că inițiala tatălui nu corespundea cu cea afișată de Ciprian Șerban în alte documente oficiale. Pentru a ne asigura că este vorba, într-adevăr, de ministrul Transporturilor, am solicitat noi clarificări.

Universitatea a precizat că a fost o greșeală de scriere și a trimis un nou răspuns, miercuri:

Prima discuție telefonică cu ministrul Ciprian Șerban a avut loc marți, după primirea primului răspuns din partea universității. După primirea celui de-al doilea răspuns și identificarea unui CV în care apăreau referiri și la perioada liceului, Cotidianul l-a contactat din nou pe Ciprian Șerban, miercuri, pentru a îi cere clarificări și în ceea ce privește studiile liceale.

Ministrul Ciprian Șerban a trimis către Mediafax și diplomele sale. Cotidianul le-a primit, de asemenea, joi dimineață de la echipa de comunicare a PSD și le atașează în cele ce urmează: