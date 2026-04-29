Creșterea tarifelor la metrou, „întreruptă”. Miruță vrea plecarea directoarei Metrorex

Într-o conferință de presă de miercuri, ministrul interimar de la Transporturi a declarat că a semnat ordinul care oprește scumpirea tarifelor la metrou, conform news.ro. Miruță a declarat că scumpirea va fi amânată inițial pentru două luni, dar există posibilitatea ca până la finalul amânării ordinul să fie anulat.

Miruță a făcut o aluzie la declarația lui Șerban de după semnarea deciziei, care a spus „Ghinion!” după ce a fost întrebat de scumpire.

„Dacă acum câteva zile auzeam că toate lucrurile astea care au condus la mărirea preţului biletului de metrou au fost explicate ca fiind un ghinion, astăzi e vremea să mai vină şi norocul şi am aici ordinul de ministru care întrerupe, începând de poimâine, creşterea de la 5 la 7 lei a biletului de metrou pe care îl semnez şi care va pleca la Monitorul Oficial”, a subliniat Miruţă.

Miruță vrea să dea afară directorul Metrorex

Radu Miruță a convocat Consiliul de Administraţie al Metrorex pentru a întrerupe contractul de mandat pentru directorul general.

„Am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex prin Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul, acceptaţi, dar nerealizaţi. Asta ar fi trebuit să se întâmple de când au fost observaţi că nu sunt realizaţi”, a afirmat ministrul interimar al Transporturilor.

Interimarul susține că a găsit 60 de milioane de euro care nu au fost încasați din penalităţi pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex.

„La prima verificare, am găsit 60 de milioane de euro, bani neîncasaţi, din penalităţi care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex. A durat nouă luni după această perioadă în care ar fi trebuit să se emită de-a doua zi factura de penalităţi, până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas. Doar de aici sunt de cinci ori mai mulţi bani decât s-ar fi obţinut din creşterea acestui bilet.”

Ministrul trimite Corpul de Control la Metrorex

O altă problemă identificată în instituție de Miruță este legată de neînchirierea spaţiilor comerciale din staţiile de metrou.

„Am găsit o situaţie cu neînchirierea spaţiilor comerciale din reţeaua staţiilor de metrou, neînchiriere cu o analiză, adică închirere care ar fi putut fi făcută cu analiză de securitate la incendiu, reguli de bun simţ, respectarea şi înlesnirea fluxurilor de pasageri. Am găsit însă contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă”, a adăugat Radu Miruţă.

Radu Miruță a anunțat că va trimite Corpul de Control la Metrorex.

„Am dispus trimiterea Corpului de Control la Consiliul de Administraţie al Metrorex pentru a cuantifica exact valoarea prejudiciului înregistrat de Metrorex, pentru modul în care au fost acceptate utilizarea de către alţii a acestor bunuri ale Metrorex, care evident au generat doar paguba pe care v-am explicat-o mai devreme.

Am trimis Corpul de Control, de asemenea, pentru a verifica şi a documenta, spre a fi întrerupt modul în care sindicatul încasează bani din utilizarea unor resurse ale Metrorex, pentru care la rândul lui nu plăteşte Metrorex nimic şi am demarat procedurile pentru închirierea spaţiilor comerciale, respectând toate condiţiile de bun simţ şi pentru o procedură competitivă pentru închirierea spaţiilor de publicitate”, a declarat Radu Miruţă.

Ciprian Șerban, fost ministrul social-democrat al Transporturilor, a semnat chiar la finalul mandatului scumpirile semnificative la biletele de metrou. Noile preţuri se vor aplica de la 1 mai. Preţul unei călătorii creşte de la 5 la 7 lei. Iar cel al unui abonament lunar, de la 100, la 140 de lei.

Acesta spune că este vorba de ghinion, nu de o acțiune planificată să cadă la final de mandat. Șerban a spus, conform Mediafax, că decizia fusese luată de Consiliul de administrație al Metrorex.

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viață, ghinionul meu pe final meu de mandat. De ce? Pentru că acolo aveam o decizie și o asumare a Consiliului de Administrație și a Consiliului de la Metrorex”, a răspuns Ciprian Șerban.

Fostul ministru susține că a încercat mai multe variante prin care să fie evitată creșterea prețului unei călătorii cu metroul.

„Am încercat tot felul de discuții cu dânșii, am încercat tot felul de variante să nu ajungem la această creștere. Nu se poate reveni la ea. Era cumva atributul meu să semnez acel ordin pentru că a urmat toți pașii în minister, ajungând la mine la mapă, trebuia semnat.”