Cristi Balaj, dezvăluiri horror despre fanii lui U Cluj

În ultima etapă din SuperLiga, a avut loc derbyul Clujului, U – CFR pe Cluj Arena, care deși este stadionul principal al municipiului de pe Someș, în mod inexplicabil este considerat casa lui U, fiind branduit, în consecință, peste tot cu însemnele alb-negre. S-a impus Universitatea cu 1-0, gol al lui Blănuță, ceea ce a declarat o adevăratâ isterie în rândul celor 20.000 de fani aflați în tribune.

După meci, așa cum Cotidianul a relatat la vremea respectivă, suporterii lui U au trasformat prilejul de bucurie într-o vânătoare a omologilor de la CFR, în special a celor care erau auziți vorbind ungurește. Nu este pentru prima dată când suporterii alb-negrilor sunt protagoniștii unor scene de groază pe străzile orașului, profitând de pasivitatea condamnabilă a primarului Emil Boc, susținător al studenților.

Au fost destul cazuri care au ajuns la momente dramatice, cu suporteri ai CFR-ului ajunși pe patul de spital. Acum, victimele unor agresiuni de neimaginat, care au necesitat spitalizare sunt niște copii de 14 ani, fani ai CFR-ului a căror vină este că nu țin cu U Cluj și că vorbesc maghiara.

Președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, a dezvăluit pentru GSP cinismul fără margini de care au dat dovadă huliganii de la U și care sunt urmările agresiunilor lor. El menționează că viața copiiilor a fost pusă serios în pericol și că s-au aflat la un pas de o tragedie care a fi șocat fotbalul românesc. Balaj aduce grave acuzații la adresa poliției și jandarmeriei care ar fi fost de o pasivitate rar întâlnită. Jandarmii întorceau capul în timp ce huliganii erau dezlănțuiți.

„În primul rând, trebuie să-ți dorești pentru a rezolva o problemă. Suporterii noștri se plâng că sunt ridicați, nu se pot așeza pe locurile pe care le-au cumpărat. Sunt fete care au fost scuipate, lovite. Avem copilul acela… Am încercat să nu mai spun nimic. Am solicitat să stăm la inelul superior, dar am fost invitați să stăm jos.

Noi le-am mulțumit că am primit mai multe bilete decât prevede regulamentul, 2400 față de 1500, dar ce se întâmplă în afara stadionului pare că este încurajat. Sunt oameni care nu știu să se dezbrace de haina de suporter, chiar în timpul serviciului, chiar de la jandarmerie. Unii își întorc spatele când suporterii noștri sunt scuipați. Intervin doar când fanii noștri răspund.

Cel care a lovit cu bâta a zis că nu-l interesează dacă e fată, băiat, minor, dacă e fan CFR, nu se poate abține. Un copil de 19 ani a avut fața spartă cu o sticlă, la el se referea Kelemen Hunor. Și a fost lovit pentru că e fan CFR. Dimineața, se chinuiau să îi scoată cioburile din față. Asta s-a întâmplat în preajma stadionului”.