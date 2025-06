Cristiano Ronaldo a dezvăluit ce ar fi în stare să facă pentru naționala Portugaliei

Portugalia a cucerit pentru a doua oară din patru ediții trofeul Ligii Națiunilor după o finală cu adevărat dramatică a Peninsulei Iberice, împotriva Spaniei, pe stadionul Allianz Arena din Munchen.

Lusitanii s-au impus după executarea loviturilor de departajare, unde singura ratare a aparținut experimentatului atacant Alvaro Morata. La capătul a 120 de minute a fost 2-2, scor stabilit încă din timpul regulamentar.

Cel mai bun jucător portughez din istorie, Cristiano Ronaldo, care a împlinit 40 de ani pe 5 februarie, a marcat golul doi, după ce înscrisese și în sferturi de finală și în semifinală. Dar nu a putut fi pe teren până la final, suferind o ușoară accidentare și a trăit de pe bancă momentele în care se decidea trofeul de la punctul cu var.

Cristiano are până acum 221 de meciuri la echipa națională, înscriind 138 de goluri și recordul poate deveni unul de neegalat și la selecții și la goluri, pentru că vrea să fie prezent la 41 de ani și cinci luni vara viitoare, la turneul final al CM. De 22 de ani e la echipa națională și a participat la 11 calificări de Mondiale și Europene și de trei ori a câștigat un trofeu (2019 și 2025 Liga Națiunilor, 2016 titlul european).

Pentru el echipa națională este un lucru la fel de sfânt precum mama. A intrat pe teren simțind deja aceeași durere, dar pentru el Portugalia merită orice sacrificiu. După meci, având lacrimi în ochi, el a declarat pentru televiziunea națională din țara sa:

„Sunt foarte fericit. Primul loc pentru această generație, care merita un astfel de titlu, și pentru familiile noastre.

Este un lucru special să câștig pentru Portugalia. Am câștigat multe titluri cu echipele de club, dar nimic nu este mai frumos decât să câștig cu Portugalia. Am lacrimi în ochi, e o datorie îndeplinită cu multă bucurie. Este frumos, e vorba despre țara noastră. Suntem o țară mică, dar avem multă ambiție și asta mă face fericit.

Am trăit în multe țări, am jucat pentru multe cluburi, dar când oamenii vorbesc despre Portugalia, este tot timpul o senzație specială. Sunt foarte mândru să fiu căpitanul acestei generații. Să câștigi un titlu este cel mai important lucru pentru o echipă națională.

„Pentru viitor, trebuie să gândim pe termen scurt. Acum e timpul să ne odihnim bine. Am avut acea accidentare și a fost prea mult…

Am forțat, pentru că la echipa națională trebuie să forțezi. Am simțit accidentarea încă de la încălzire. O simțeam de ceva timp, dar dacă trebuia să-mi rup piciorul pentru echipa națională, aș fi făcut-o. Era un trofeu în joc, trebuia să joc și să dau totul, am mers cât de departe am putut. Am ajutat cu un gol.