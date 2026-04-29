Criza din România, mutată la Strasbourg. Ce lideri din PE s-au certat

Liderii celor mai mari grupuri din Parlamentul European s-au certat la Strasbourg din cauza crizei politice de la București. Manfred Weber (PPE) a criticat dur alianța PSD-AUR la moțiunea de cenzură, în timp ce Iratxe Perez Garcia (S&D) l-a acuzat pe acesta de ipocrizie.

De Bianca Dumbraveanu - redactor
Scântei în Parlamentul European miercuri, după ce scandalul politic de la București a ajuns subiect de dezbatere la cel mai înalt nivel. Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, a criticat dur moțiunea de cenzură depusă de PSD alături de AUR. Acesta a acuzat socialiștii că bat palma cu un partid populist pentru a dărâma un guvern stabil. Discuția s-a transformat rapid într-o ceartă între șefii celor mai mari grupuri politice. Iratxe Garcia, lidera socialiștilor, nu a rămas datoare și a lansat un contraatac.

Manfred Weber spune că este îngrijorat de direcția în care merge România. El a întrebat-o pe colega sa de la grupul S&D cum poate justifica o colaborare cu un partid precum AUR. Weber a sugerat că socialiștii aplică un dublu standard și că o astfel de alianță este de neacceptat. Liderul PPE a mai punctat că stabilitatea țării noastre este pusă acum sub semnul întrebării chiar de cei care ar fi trebuit să o protejeze.

„Iratxe (Garcia Perez), mă întreb de ce, care este fundalul acestui lucru? Care este raţionamentul pentru a pune sub semnul întrebării acest guvern, împreună cu AUR?”, a întrebat direct Weber, conform G4Media.

„Dacă dați lecții, fiți sigur că sunt cele corecte”

Lidera socialiștilor europeni a reacționat imediat, însă a evitat să discute punctual situația politică a României. Ea i-a întors lui Weber replica, amintindu-i că și colegii săi de partid fac compromisuri similare în alte locuri. Garcia a dat exemplul Spaniei, unde conservatorii colaborează cu extrema dreaptă pentru a obține puterea. Aceasta l-a sfătuit pe liderul popularilor să arunce mai degrabă o privire asupra oamenilor săi înainte de a judeca alte alianțe.

„Domnule (Manfred) Weber, dacă daţi lecţii, fiţi sigur că sunt cele corecte. Vreau să spun că Partidul Popular din Spania încheie înţelegeri cu partidul de extremă dreapta, plecând de la un singur principiu, cel al priorităţii naţionale. Dacă daţi lecţii, fiţi sigur că le daţi pe cele corecte”, a mai spus Iratxe Perez Garcia.

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
