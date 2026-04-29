Criza din România, mutată la Strasbourg. Ce lideri din PE s-au certat

Scântei în Parlamentul European miercuri, după ce scandalul politic de la București a ajuns subiect de dezbatere la cel mai înalt nivel. Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, a criticat dur moțiunea de cenzură depusă de PSD alături de AUR. Acesta a acuzat socialiștii că bat palma cu un partid populist pentru a dărâma un guvern stabil. Discuția s-a transformat rapid într-o ceartă între șefii celor mai mari grupuri politice. Iratxe Garcia, lidera socialiștilor, nu a rămas datoare și a lansat un contraatac.

Manfred Weber spune că este îngrijorat de direcția în care merge România. El a întrebat-o pe colega sa de la grupul S&D cum poate justifica o colaborare cu un partid precum AUR. Weber a sugerat că socialiștii aplică un dublu standard și că o astfel de alianță este de neacceptat. Liderul PPE a mai punctat că stabilitatea țării noastre este pusă acum sub semnul întrebării chiar de cei care ar fi trebuit să o protejeze.

„Iratxe (Garcia Perez), mă întreb de ce, care este fundalul acestui lucru? Care este raţionamentul pentru a pune sub semnul întrebării acest guvern, împreună cu AUR?”, a întrebat direct Weber, conform G4Media.

„Dacă dați lecții, fiți sigur că sunt cele corecte”

Lidera socialiștilor europeni a reacționat imediat, însă a evitat să discute punctual situația politică a României. Ea i-a întors lui Weber replica, amintindu-i că și colegii săi de partid fac compromisuri similare în alte locuri. Garcia a dat exemplul Spaniei, unde conservatorii colaborează cu extrema dreaptă pentru a obține puterea. Aceasta l-a sfătuit pe liderul popularilor să arunce mai degrabă o privire asupra oamenilor săi înainte de a judeca alte alianțe.