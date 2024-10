Cum a ajuns la Rapid omul care a făcut senzație în meciul cu Farul

Deși a intrat pe teren abia în ultimele 20-25 de minute, cu tot cu prelungiri, în locul lui Clinton Njie, Alexandru Dobre, cel mai recent transfer al giuleștenilor, a făcut senzație.

Internaționalul român (are două prezențe), ultima oară în Portugalia, la Famalicao, a profitat din plin de prima sa apariție în alb-vișiniu, marcând o dublă și fiind cel mai aclamat jucător din echipa învingătoare cu 5-0 în fața Farului.

Alex Dobre, care nu a mai evoluat până acum nici un minut în fotbalul românesc, fusese în tratative cu CFR Cluj, dar nu s-a ajuns la nici o înțelegere, probabil din motive finanicare. În schimb, discuțiile cu Rapid au fost de-a dreptul blitz, finalizarea acordului făcându-se extrem de repede.

Al doilea principal acționar al Rapidului, Victor Angelescu, a dezvăluit la emsiunea Fotbal Club de la Digi Sport de ce s-au terminat atât de repede cu un rezultat pozitiv discuțiile dintre Rapid și Alex Dobre. Elementul cheie în luarea deciziei de către jucător a fost soția acestuia, Erika, cu care Alex este împreună de șapte ani.

”Pe Dobre îl știm pentru că e român. După ce nu s-a înțeles cu CFR, el a avut o discuție cu domnul Șucu. Apoi a fost o ședință și am decis să îl luăm. Alex nu s-a înțeles cu CFR Cluj, apoi l-a sunat pe domnul Șucu și am decis toți că e o decizie bună să-l transferăm.

Avem pe cineva care lucrează în club și este rudă cu Alex Dobre, este tatăl soției. Este antrenor la juniori”.

Alex Dobre a fost foarte fericit de debutul său excepțional, dar știe că drumul până în play-off este lung și speră ca să aibă în continuare evoluții foarte bune, pentru ca selecționerul Mircea Lucescu să aibă motive pentru a apela la serviciile sale, mai ales că își dorește enorm să revină sub tricolor.

„E un debut de vis, dar cel mai importantă este victoria, nu golurile mele. Mă bucur din suflet că am adus victoria pe Giulești. Așa sunt eu, dinamic, așa am simțit să fac la faza aia și mă bucur că mi-a ieșit. Toți m-au încurajat, mi-au oferit sprijinul necesar, m-au făcut să mă simt ca acasă și de asta am reușit să dau totul.

Sper ca domnul selecționer să îmi aprecieze evoluțiile și dacă va fi voi juca cu plăcere pentru națională pentru că iubesc această tară. Sunt niște momente incredibile, nu le pot exprima în cuvinte, astea trebuiesc trăite. Cu siguranță sunt niște momente pe care nu le voi uita. Sunt pregătim pentru derby, mergem acolo să luăm cele 3 puncte. Dedic golul soției mele, fanilor, și tuturor celor care m-au încurajat”.