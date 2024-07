Cum a ajutat-o Novak Djokovic pe Jaqueline Cristian să o învingă pe Caroline Garcia. Tenisul feminin românesc s-a prezentat cu trei jucătoare la turneul olimpic de la Paris. Însă norocul a fugit mâncând pământul din fața lor, pentru că le-a scos în cale cele mai bune jucătoare ale lumii.

Irina Begu a luptat eroic dar s-a predat în fața liderului mondial Iga Swiatek. Ana Bogdan a avut 4-2 în primul set cu Jasmine Paolini dar de acolo s-a rupt filmul.

Lui Jaqueline Cristian, jucătoarea noastră cu nume franțuzesc, adversarul inițial trebuia să fie locul 3 WTA, kazaha Elena Rîbakina, dar aceasta a renunțat la participare și în loc de bronzul mondial a dat de următoarea clasată chiar la ea acasă, Caroline Garcia.

Șapte mii de oameni s-au manifestat ca la fotbal în tribune pentru Caroline, care și-a câștigat primul set. Ceea ce a urmat a fost de necrezut. Cei 7000 din tribune au apelat la toate mijloacele pentru a pune presiune pe Jaqueline, dar românca a făcut meciul carierei de până acum și s-a lăsat o cruntă tăcere pe arena Suzane Lenglet de la Roland Garros la momentul în care meciul s-a încheiat cu 2-1 pentru româncă, distrugând speranțele Franței la o medalie olimpică.

După acest senzațional și epuizant joc de peste două ore și jumătate Jaqueline a explicat cum de a reușit această victorie împotriva Carolinei și, mai ales, a celor 7000 de francezi din tribune. Și am aflat că Novak Djokovic a fost cel care a contribuit, fără a fi la meci, la acest superb rezultat. Acum Jaqueline va întâlni în turul 2 pe o fostă mare câștigătoare de trei ori de Grand Slam, dar asta a fost cândva.

Acum Angelique Kerber din Germania poate fi învinsă iar drumul româncei să meargă mai departe. Iată ce a spus Jaqueline după maratonul victorios cu Garcia.

„Am aplicat metoda folosită de Novak Djokovic și Daniil Medvedev, de a te energiza din sentimentele negative ale tribunei la adresa ta. Chiar într-o asemenea atmosferă ostilă nu cred că am mai jucat, dar am încercat să o inversez în capul meu, să mă hrănesc din presiunea aceea pe care o puneau spectatorii și să dau tot ce am mai bun.

Sincer, chiar nu m-am gândit la scor. Și pe toată durata meciului am încercat să nu mă gândesc la scor și la adversară. Am vrut să joc ce știu eu cel mai bine. Nu am stat să mă gândesc special înainte de a servi prima minge de meci.

Pentru mine este mereu o onoare să joc pentru România. Simt o energie suplimentară când îmi reprezint țara și mă simt datoare să dau mereu tot ce am mai bun. Pentru mine, să joc pentru România înseamnă foarte mult și mă bucur că am reușit să aduc această victorie.”