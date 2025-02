Cum a cucerit Cristi Chivu pe toată lumea după debutul victorios în Serie A

Parma s-a întors la victorie. Cu debutantul Cristi Chivu pe banca tehnică echipa crociată a arătat o cu totul altă față în comparație cu ultimele partide în care antrenor a fost Fabio Pecchia.

Și deja foarte mulți dintre tifosii Parmei sunt în culmea entuziasmului și îl laudă pe Cristi Chivu pentru modul în care a reușit să schimbe deja multe la echipă în scurtul interval de timp avut la dispoziție.

Și presa peninsulară a descoperit multe aspecte pozitive în jocul Parmei și vede deja în tehnicianul român un nume care trebuie urmărit cu atenție. Jucătorii au ținut și ei să remarce faptul că a fost cu totul altceva decât până acum și speranța de salvare a renăscut.

A mai fost un moment care l-a scos la rampă pe Cristi Chivu nu doar ca antrenor ci și ca om, petrecut la conferința de presă de după meci. Gestul lui Chivu a lăsat mască asistența și a fost impresionant din toate punctele de vedere. Pur și simplu Cristi a ținut să împartă victoria contra Bolognei cu Fabio Pecchia, cel pe care l-a înlocuit:

„Meritele trebuie acordate antrenorului și omului Fabio Pecchia. El merită aprecierea pentru ceea ce a făcut pentru această echipă și pentru acest oraș: am găsit un grup pregătit să înfrunte și să reziste șocului împotriva unei echipe puternice precum Bologna, o echipă construită pentru a ajunge în Liga Campionilor. Nu e niciodată ușor să joci împotriva lor.

În ceea ce privește spiritul de sacrificiu, veneam după meciuri în care am suferit mult și am marcat puțin. Băieții au fost extraordinari, s-au adaptat perfect momentului.

Zilele acestea am discutat mult, iar eu am încercat să ating acele puncte sensibile care să reaprindă flacăra de care aveau nevoie. Sper ca această victorie să ne aducă puțină liniște și serenitate, astfel încât să putem face lucrurile mai bine. Băieții au fost excepționali și profit de ocazie să le mulțumesc!

Această echipă avea nevoie și de sprijin moral. Când încrederea lipsește, e important să transmiți ceva care să reaprindă spiritul potrivit”.