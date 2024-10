Cum stă România la capitolul taxe în comparație cu alte țări din UE

Taxele și impozitele diferă foarte mult între statele membre ale Uniunii Europene, fiecare țară având propriile sale avantaje și dezavantaje.

În România, impozitele pe venituri din salarii, dividende și activități independente sunt relativ scăzute, iar TVA-ul este situat ușor sub media europeană. Pe de altă parte, contribuțiile la asigurările sociale și taxele pe venituri din drepturi de autor pot fi considerate ridicate, în comparație cu alte state membre.

TVA-ul este și el diferit între țările europene. În țară, TVA-ul este de 19%, situându-se sub media UE de aproximativ 21,5%. Ungaria are cea mai mare rată a TVA-ului, de 27%, în timp ce în Luxemburg este cea mai mică rată: 17%.

La noi, există un impozit de 3% pe toate retragerile și câștigurile provenite din jocuri de noroc, care nu depășesc 10.000 RON; acesta este perceput la sursă. În Spania, impozitul este de 20% pe câștiguri, iar în Germania, este de 5% din fiecare pariu.

Impozitul pe venituri din salarii variază mult între țările europene. În țara noastră, cota unică de impozitare a venitului este de 10%, una dintre cele mai scăzute din UE. În Danemarca, cota marginală poate ajunge până la 55,9%, cea mai mare din UE. În schimb, Bulgaria aplică o cotă fixă de 10%, similară cu cea de la noi. Media UE pentru impozitul pe venituri din salarii este de aproximativ 39%.

Impozitul pe dividende în țara noastră este de 8%. În alte țări, această taxă poate fi mult mai mare. De exemplu, în Finlanda, impozitul pe dividende poate ajunge până la 34%. În Malta, această taxă este de 0% pentru rezidenții non-domiciliați.

Media în UE pentru impozitul pe dividende este de aproximativ 15%.

Contribuțiile la asigurările sociale la noi totalizează 35%, compuse din 25% pentru pensii și 10% pentru sănătate. În Germania, aceste contribuții pot ajunge la 40,15%, iar în Danemarca, sunt de doar 8%. Media UE pentru contribuțiile la asigurările sociale este de aproximativ 30%.

Impozitul pe venituri din activități independente este de 10% la noi. În Italia, acest impozit variază între 23% și 43%, în funcție de venituri. În Marea Britanie, impozitul pe venituri din activități independente poate ajunge până la 45%. Media UE pentru acest tip de impozit este de aproximativ 25%.

Taxa pe venituri din drepturi de autor în țara noastră este de 10%. În Franța, această taxă poate ajunge la 45%, iar în Cipru, este de doar 2,5%. Media în UE pentru taxa pe venituri din drepturi de autor este în jur de 20%.

Impozitul pe proprietate la noi variază între 0,08% și 0,2% pentru persoane fizice și între 0,2% și 1,3% pentru persoane juridice. În Franța, acest impozit poate ajunge până la 1,7%, iar în Bulgaria este de 0,15%. Media UE pentru impozitul pe proprietate este de aproximativ 0,5%.

Taxele pe tutun în România sunt comparabile cu media UE: Avem o acciză de aproximativ 97 euro per mia de țigarete. Cea mai mare acciză pe tutun din UE se regăsește în Irlanda, unde ajunge la aproximativ 383 euro, în timp ce Bulgaria are una dintre cele mai mici accize, de aproximativ 51 euro per mia de țigarete.

În ceea ce privește impozitul pe venituri din dobânzi, la noi acest impozit este de 10%. Alte țări au abordări diferite. În Austria, impozitul pe dobânzi este de 27,5%, iar în Belgia, este de 30%. Media UE pentru impozitul pe dobânzi este în jur de 20%.

Impozitul pe câștigurile din capital, cum ar fi cele din vânzarea de acțiuni, este de 10% în țara noastră. În contrast, în Suedia, acest impozit poate ajunge până la 30%. În Irlanda, impozitul pe câștigurile din capital este de 33%. Media UE pentru acest tip de impozit este de aproximativ 20%.