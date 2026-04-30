Cum vede Bolojan posibilitatea ca PNL să revină la masă cu PSD VIDEO

Șeful Guvernului a declarat că, indiferent de rezultatul moțiunii, partidele vor intra într-o etapă de negocieri și repoziționări, inclusiv în interiorul Partidului Național Liberal.

„Suntem în situaţia în care, indiferent ce se va întâmpla la această moţiune, săptămâna viitoare, partidele se vor întâlni, inclusiv PNL şi vor lua nişte decizii, funcţie de rezultatul acestei moţiuni. Asta înseamnă că vor fi dezbateri şi la final se va lua o decizie. Şi, indiferent ce funcţie ai într-un partid, indiferent dacă eşti într-un colegiu sau altul, într-un judeţ sau altul, a respecta decizia colectivă a majorităţii este un act de responsabilitate şi de normalitate”, a afirmat Bolojan la RockFm.

Bolojan admite că pot exista „trădători” în PNL

Liderul liberal a subliniat că va respecta decizia partidului, dar, în același timp, Bolojan a admis că pot apărea diferențe de opinie în partid și chiar poziționări divergente, în funcție de decizia finală.

„Şi eu voi respecta decizia pe care o să o ia colegii şi cred că asta vor face toţi cei care sunt membri ai Partidului Naţional Liberal şi vor urma această decizie.

Asta nu înseamnă că în timpul dezbaterilor nu pot fi păreri divergente sau, într-o situaţie limită, unii dintre membrii unui partid, inclusiv ai PNL, pot să considere că decizia partidului nu-i reprezintă şi că există alte soluţii.”

Cu toate acestea, premierul mizează pe susținerea unei majorități din PNL.

„Dar, v-am spus, există cu siguranţă o masă critică, puternică în PNL, care a înţeles că dacă vrem să fim respectaţi, să rămânem un partid care are o relevanţă în politica românească, atunci lucrurile pe care le-am făcut prost în anii trecuţi nu mai trebuie să le repetăm”, a mai spus Ilie Bolojan.

Context

Reamintim că PNL a decis să nu mai facă o viitoare coaliție cu PSD, în contextul moțiunii de cenzură pe care social-democrații au depus-o împreună cu AUR.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că își dorește continuarea coaliției pro-europene formate din PSD-PNL-USR-UDMR.