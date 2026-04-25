Cum vede inteligența artificială criza politică din România? Scenarii și soluții de la ChatGPT și Claude

Cotidianul a cerut opinia celor mai populare modele AI – ChatGPT și Claude cu privire la criza politică din România.

„Situația este serioasă, dar nu neapărat surprinzătoare pentru dinamica politică din România. Retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan de către PSD arată cât de fragile sunt coalițiile construite mai degrabă pe compromisuri tactice decât pe viziuni comune solide”, este de părere ChatGPT, chatbotul de inteligență artificială dezvoltat de Open AI.

ChatGPT susține că această criză politică afectează în mod clar stabilitatea guvernării și are în spate motivația PSD: „De obicei, astfel de retrageri de sprijin vin fie din calcule electorale, fie din tensiuni reale privind politicile sau distribuirea puterii”. De vină ar fi „profilul lui Ilie Bolojan”, care este perceput, atât de opinia publică, cât și de inteligența artificială, ca un „administrator eficient și orientat spre reformă”. Așa am ajuns să avem în prim-plan „o ciocnire clasică între reformă și status quo”. Rezultatul? Impactul economic: „Piețele și investitorii reacționează negativ la instabilitatea politică, mai ales dacă apare incertitudine privind politicile fiscale sau reformele”.

Cum va arăta noul Guvern din perspectiva ChatGPT

Modelul de inteligență artificială spune că există patru scenarii posibile după retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan:

40% va avea loc o renegociere PSD-PNL, în urma căreia noul premier va fi de la PNL, iar coaliția va fi reajustată.

25% guvern minoritar condus de PNL, dar cu susținerea AUR, ceea ce ar face Partidul Național Liberal dependent de formațiunea condusă de George Simion.

20% guvern tehnocrat, în care coaliția pro-europeană să numească un premier apolitic, iar cabinetul să fie format din specialiști, însă să fie susținut de PSD, PNL, USR și UDMR.

15% alegeri anticipate – situația în care președintele Nicușor Dan ajunge să dizolve Parlamentul

ChatGPT spune că prioritatea președintelui în aceste momente de criză este să clarifice o majoritate parlamentară în urma unor consultări cu partidele parlamentare. Scopul acestor consultări, spune inteligența artificială, ar fi de a vedea dacă există șanse reale de refacere a coaliției sau trebuie mers pe o nouă formulă de guvernare.

Cu cât situația este mai ambiguă, cu atât sunt mai mari șansele să se ajungă la cel mai rău scenariu – alegeri anticipate. Președintele ar trebui să pună presiune pe politicieni să semneze un acord scris în care premierul și majoritatea parlamentară să-și asume priorități concrete, precum respectarea legii bugetului, a reformelor, a jaloanelor din PNRR, dar să fie stabilite și niște „mecanisme de arbitraj în caz de conflict”: „Fără asta, criza se repetă în câteva luni”.

ChatGPT spune că Nicușor Dan nu ar trebui să se poziționeze în favoarea vreunui politician sau partid politic, deoarece „cheia este credibilitatea de arbitru, nu de jucător de echipă”.

Ce părere are Claude despre criza politică din România

Claude este un model AI dezvoltat de Anthropic și vede cel puțin două perspective divergente în această criză:

Lectura reformistă: PSD, cel mai mare partid din Parlament, blochează un program de consolidare fiscală dureroasă, dar necesară pentru a evita o criză de tipul Greciei. Bolojan încearcă să facă reforme structurale pe care România le-a amânat ani de zile, iar PSD sabotează acest efort din calcule electorale.

Lectura social-democrată: Austeritatea aplicată fără dialog a lovit categoriile vulnerabile — pensionari, tineri, mediul de afaceri mic — și un premier care ignoră cel mai mare partid din coaliție devine, în practică, unul fără legitimitate parlamentară reală.

Pe scurt, criza reflectă o tensiune reală și veche în politica românească: între necesitatea unor reforme economice dificile și presiunile electorale ale unui partid de stânga care vede cum îi erodează baza. Modul în care PSD a ales să acționeze — un spectacol cu 5.000 de oameni și lumini, după luni de negocieri eșuate — a fost criticat pe larg ca iresponsabil față de stabilitatea țării, mai ales în contextul geopolitic actual. Ce urmează depinde în mare măsură de consultările de la Cotroceni și de dacă se poate reconstitui o majoritate pro-europeană fără alegeri anticipate”, este de părere Claude AI.

Aritmetica parlamentară, analizată de Claude

„Parlamentul României are 465 de mandate, pragul pentru majoritate fiind 233 de voturi. PSD deține 129 de parlamentari, AUR 90, PNL 73, USR 59, UDMR 32, minoritățile naționale 17, SOS România 15, POT 14, iar neafiliații 22. Niciun bloc nu poate guverna singur. Orice soluție implică negocieri dificile”, spune Claude.

Față de ChatGPT, Claude AI a luat în calcul cinci scenarii posibile pentru perioada următoare:

25% guvern minoritar PNL + USR (+ UDMR + minorități), tolerat tacit de Parlament – matematic, cele patru formațiuni politice au 181 de voturi, spune Claude: „Ar necesita abținerea sau tolerarea unui alt grup (politic din Parlament n.r.)”.

25% alegeri anticipate, însă „ruptura riscă să afecteze circa 10 miliarde de euro din PNRR și semnarea unor contracte de apărare de 16,6 miliarde de euro. Acest cost enorm ar trebui să descurajeze anticipatele”

20% revenirea la coaliția actuală, eventual cu un alt premier de la PNL

20% guvern tehnocrat, văzut ca o „soluție de compromis”

10% guvern minoritar PNL + USR, susținut sau tolerat de AUR

„Dacă președintele reușește să convingă PSD că poate reveni la masă cu condiții acceptabile, criza se poate stinge relativ repede. Dacă pozițiile rămân blocate, România intră într-o perioadă lungă de instabilitate — cel mai favorabil scenariu pentru AUR la următoarele alegeri”, spune Claude.

Președintele ar trebui să-i ofere PSD-ului „o ieșire cu față”

Modelul AI este de părere că Nicușor Dan nu-l poate demite pe Ilie Bolojan, nu poate ignora PSD, deoarece are 129 de parlamentari, spune că miza externă este uriașă (PNRR, contractele de apărare, credibilitatea în fața partenerilor europeni), dar și că „legitimitatea lui Nicușor Dan vine din electoratul pro-reformă – orice cedare în fața PSD fără condiții clare îi erodează credibilitatea politică proprie”.

Cu toate acestea, ecuația pe care Nicușor Dan trebuie să o rezolve este cu adevărat complicată: „PSD are dreptate că are putere parlamentară. Bolojan are dreptate că România are nevoie de consolidare fiscală. Ambii au parțial dreptate și parțial interese partizane. (…) Criza nu este pur artificială – este și expresia unei tensiuni reale în societate”.

Claude este de părere că Nicușor Dan nu trebuie să cedeze „la șantajul brut”, deoarece a accepta demisia lui Bolojan la cererea PSD ar crea un precedent periculos în România „că orice partid mare poate răsturna un premier printr-un spectacol intern”.

Președintele Nicușor Dan ar trebui totuși să „ofere PSD o ieșire cu față, nu o capitulare” din această criză, în așa fel încât să fie negociate angajamentele PNRR, SAFE, direcția pro-europeană a guvernării, dar calendarul de reformă fiscală să fie mai gradual, în așa fel încât PSD să spună că și-a impus condițiile, iar Bolojan să spună că va continua reforma.

În locul lui Nicușor Dan, Claude ar fi ieșit public și ar fi spus că: „Alegerile anticipate înseamnă pierderea X miliarde din PNRR, întârzierea Y contracte de apărare, risc de downgrade de rating.”

Claude e în favoarea unui guvern tehnocrat minoritar, cu mandat limitat și explicit

În cazul în care partidele nu ajung la consens în nicio situație, iar „PSD nu acceptă nicio formulă rezonabilă”, Claude e în favoarea unui guvern tehnocrat minoritar, cu mandat limitat și explicit: „Finalizarea angajamentelor PNRR și organizarea alegerilor anticipate în condiții de stabilitate, nu haos. Nu un guvern de lungă durată, ci unul de tranziție responsabilă”.

PSD joacă electoral, Bolojan are orgoliu, Nicușor face calcule

„Toate acestea presupun că actorii politici acționează cu bună-credință și cu interes național prioritar. Există motive serioase să crezi că PSD joacă în primul rând electoral, că Bolojan are și el orgoliu personal în ecuație, și că Nicușor Dan însuși are propriile calcule politice pe termen mediu.

Într-un mediu politic cu credibilitate instituțională scăzută, chiar și cea mai rațională strategie poate eșua din cauza neîncrederii structurale între actori. Acesta este, în fond, și motivul pentru care România se confruntă cu această criză — nu lipsa de soluții tehnice, ci lipsa de capital politic comun pentru a le implementa”, conchide Claude.

Disclaimer AI – Opiniile generate de modele de inteligență artificială nu reprezintă analize cu autoritate ale unor specialiști. Acestea sunt construite pe baza informațiilor disponibile public și a tiparelor din discursul mediatic. Procentele, scenariile și prognozele prezentate sunt speculative și nu se bazează pe acces la negocieri politice, informații confidențiale sau dinamica internă a partidelor. Formulări de tipul „AI spune că” simplifică modul de funcționare al acestor sisteme: ele nu au opinii proprii, ci generează răspunsuri prin agregarea și interpretarea informațiilor existente în spațiul public. În acest sens, conținutul prezentat trebuie înțeles ca o sinteză probabilistică a discursului public, nu ca o analiză expertă.