„La mine la țară i se zice damblagiu”. Simion continuă cu jignirile la adresa lui Nicușor Dan

„Noi suntem sub orice nivel de dialog sau el care refuză democrația, parlamentarismul și Constituția care spune clar că orice partid politic poate să nominalizeze premier, iar dacă există o majoritate, este obligat să-l desemneze?”, a spus președintele AUR.

Nu el este preşedintele României, în schimb îşi permite să abuzeze de nişte atribuţii pe care preşedintele României, constituţional, nu le are. (…) Acest Pesedan, Nicuşor Dan, tocmai a anunţat, în această seară, că el nu va pune niciodată nu doar premier nominalizat de AUR, nu doar premier nominalizat de o coaliţie din care să facă parte AUR, nu va lăsa niciodată un guvern, chiar şi minoritar, susţinut de AUR, nu că ar fi vorba de aşa ceva şi ne cunoaşteţi că nu facem blat cu acest sistem. Nicuşor Dan şi-a bătut joc de orice prerogativă care ar trebui să vină în dreptul unui preşedinte de ţară, unui preşedinte al României”, a spus George Simion, potrivit News.ro.

„Nu e în stare nici măcar să-i ia gâtul lui Bolojan”

„Nu e în stare nici măcar acest lucru să-l facă, să îi ia gâtul lui Bolojan, d-apoi să ne reprezinte într-un fel sau altul pe plan extern. (…) Dezbină românii acest Biden de România care se arată deranjat că l-am făcut paraplegic. Domnul care stă şi se uită şi gesticulează în fel şi chip, nu ştiu, la mine la ţară i se zice damblagiu. Nu ştiu dacă poate nega oricine, s-au mai făcut afirmaţii şi este evident că Nicuşor Dan are diferite probleme şi nu este capabil să ne reprezinte, ne face de ruşine.

Au întrebat foarte mulţi oficiali care e problema cu preşedintele vostru? Nu e preşedinele nostru, uite că nici nu ne recunoaşte, nici nu recunoaşte democraţia, nici nu recunoaşte jocul democratic, el este acolo un individ pus, şi nici măcar nu e vina lui, e vina celor care îl împing să facă această criză şi să facă aceste declaraţii”, a adăugat liderul AUR.

„Nu știu dacă e sănătos la cap”

George Simion a mai spus că președintele „ne arată fără să fim medici” că „e o problemă serioasă cu el. Liderul partidului AUR consideră că nu a jignit persoanele paraplegice.

„Nu ştiu dacă e sănătos la cap sau nu. Toate ipostazele în care a fost surprins, toate învârtirile, toate… ne arată nouă, fără să fim medici, că e o problemă cu el, e o problemă serioasă. Şi paraplegia, dacă ni se permite să facem metafore, dacă nu, putem să spunem că e amorţirea, dacă nu, putem să spunem parazilia acestui individ de la Cotroceni costă România. (…) Am spus care este opinia mea. Aţi jignit persoanele paraplegice. Nu! Ei au jignit persoanele paraplegice, ei au jignit persoanele cu dizabilităţi când le-au tăiat banii, nu eu. Ei sunt de vină, nu eu!”, a mai spus George Simion.

După ce în campanie l-a numit „autist”, ieri, George Simion a avut un nou derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan. Acesta l-a numit pe șeful statului „paraplegic”, pe motiv că nu a convocat și AUR la consultările de la Cotroceni. Paraplegia este o afecțiune caracterizată prin pierderea mișcării și senzației în ambele picioare.

Uniunea Salvați România a anunțat depunerea unei sesizări oficiale la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Reacția președintelui

Întrebat de limbajul folosit de Simion, Nicușor Dan a afirmat că „este sub orice nivel de dialog”.

„Ultima declarație e sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm niște categorii de oameni. Oamenii ăștia se rușinează când reprezentatul lor recurge la asemenea cuvinte. Recurgi la asemenea cuvinte și injurii când nu ai argumente”, a spus Nicușor Dan, în conferința de presă susținută după reuniunea de vineri a Consiliului European.