Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD

Președintele a anunțat că a semnat demisiile miniștrilor PSD și propunerile de interimari.

„Am semnat asearǎ demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern.

Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a anunțat sâmbătă seară Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

În urma demisiilor miniștrilor PSD din Guvern, Ilie Bolojan a propus următorii membri ai Guvernului care să preia portofoliile:

Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru (USR), ministrul Proiectelor Europene Ministerul Sănătății – Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna (UDMR), vicepremier Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne Ministerul Energiei – Ilie Bolojan, premier Ministerul Transporturilor – Radu Miruță (USR), ministrul Apărării și vicepremier Vicepremier pe postul care a fost deținut de Marian Neacșu – Oana Gheorghiu, vicepremier

Reacția premierului după demisiile PSD

„Am luat act de demisiile ministrilor susţinuţi de Partidul Social-Democrat, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune şi poate şi cele care nu au fost atât de reuşite, sunt un rezultat de echipă. Şi fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director şi fiecare coleg din ministere care lucrează şi-a adus contribuţia la aceste rezultate”, a spus premierul Ilie Bolojan.