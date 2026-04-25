Un punct de coeficient pe grila nouă a legii salarizării de la 1 la 8 este calculat la nivelul salariului minim stabilit în plată la nivelul iulie 2026, care ar urma să crească la 4.325 de lei brut.
În prezent, pe grila de 1–12, un punct de coeficient este calculat pentru demnitari la suma de 2.080 de lei brut.
Legea salarizării. Cât va câștiga primarul Capitalei
Primarul general al Capitalei va avea un coeficient de 5,89 pe noua lege a salarizării. Asta se traduce printr-un salariu brut lunar de 25.474 de lei, echivalentul la 14.902 lei net pe lună.
În prezent, coeficientul la care este calculat salariul lui Ciprian Ciucu este de 10. Adică 20.800 de lei brut lunar, echivalentul a 12.168 lei net.
Per total, edilul Capitalei va beneficia de o creștere de peste 2.700 de lei net.
3.100 de lei mai mult pentru președinții de Consilii Județene
Președinții de Consilii Județene (CJ) sunt încadrați pe noua grilă la un coeficient de 5,57. Adică un venit brut lunar de 24.090 lei, echivalentul a 14.092 lei net.
În prezent, salariul șefilor de CJ este încadrat la un coeficient de 9. Adică 18.720 de lei brut lunar, echivalentul a unui salariu net de 10.951 lei.
Per total, un șef de CJ va încasa cu peste 3.100 de lei net mai mult din iulie 2027.
Cât vor încasa primarii de sectoare și cei de municipii reședință de județ
Primarii de reședință municipiu de județ, cum este cazul Liei Olguței Vasilescu, dar și edilii celor șase sectoare din Capitală, sunt încadrați la un coeficient identic de 5,31. Leafa lor lunară va fi astfel de 22.965 de lei brut, echivalentul a 13.434 lei net.
În prezent, ei sunt încadrați la un coeficient de 9, asemenea șefilor de CJ. Adică încasează un salariu net de 10.951 lei pe lună.
Creșterea salarială în cazul lor va fi de peste 2.450 de lei net lunar.
Primarii de orașe și localități vor încasa salariul în funcție de numărul de locuitori. Noi praguri
În schimb, edilii de orașe și municipii cu peste 200.001 de locuitori vor fi încadrați din iulie 2027 la un coeficient de 5,25. Asta se traduce printr-un venit brut lunar de 22.706 lei, echivalentul a 13.282 de lei net.
În prezent, pragul maximal al primarilor de orașe și municipii este de peste 100.001 de locuitori. Ei beneficiază de un coeficient de 7,5. Adică un venit lunar brut de 15.600 lei, echivalentul a 9.126 de lei net.
Edilii de localități între 50.001 și 200.000 de locuitori vor avea o leafă calculată la un coeficient de 4,8 în noua lege a salarizării. Adică vor încasa un salariu brut lunar de 20.760 de lei, echivalentul a 12.145 lei net.
În prezent, acest prag al numărului de locuitori nu se regăsește în actuala formă a legii salarizării.
Nota autorului: Proiectul de lege reprezintă un draft de lucru și poate suferi modificări.
Afacerea dottore Veștea…e ăla din centru…Săracul cât a furat cu aeroportul nu i-au ajuns banii, acum își mai trage ceva mărunțiș…
Bogatii tot mai bogati ( ca doar nu a taiat sau o sa taie bolojan de la el sau de la ai lui) si saracii tot mai saraci. Asta e politica PNL din totdeauna
Cum poate accepta romanul ac noua nedreptate, dupa altele in mod repetat?! Alesii ies mereu mereu in castig, prin conjuncturi dubioase pt care niciodata nu-i rezolvare.Bolojan nu poate da o ordonanta ca alesii sa nu-si mareasca lefurile dar a putut modifica legea pt ciopartiri din pensii intorcandu-le pe toate partile sa ia din multiple zone.
La asa parleala, sa nu fie crima și pedeapsa pentru funcțiile în care leafa este doar pentru țigări.
@ Cum zicea Boc, ,,cine împarte parte își face”, sunt și ”premianți la fotbal” Boc și cu Olguța și ”banii lu’ mama lu’ Bolojan” sunt pentru politicieni , că și Bolojan e politician, nu este magistrat ?
Lăsați voi gargara cu patriotismul, de genul : ” Să muncim pentru Țara ! „. În România cu cât ești mai dobitoc cu atât trăiești mai bine.
Ps. „dobitoc” = escroc vopsit în politicean
Gresit ! Presedinte Consiliu judetean este cea ma importanta functie . E vorba de spatiu si bani !
Nu au luptat in zadar. (PSD si PNL) au obtinut.
In final, cei ”vinovati” si pedepsiti drastic pt. a suporta nota pe ani de zile cu scaderea veniturilor si pe viitor pt cheltuieli facute de guvernanti din bani pe care tara nu-i avea sunt pensionarii si persoanele cu cele mai grave boli. Este un bonus la mainile ridicate in parlament. Primarii din toata tara care s-au deplasat si pana in capitala nu au luptat in zadar luni de zile, zi de zi. In loc sa li se scada dupa modelul pensionarilor le-au crescut salariile in timp de criza acuta financiara si politica. Merita sa le multumim. Iar restructurarile de personal dupa cum sunt datele din media, I-au trecut de la un sector la altul, si au castigat si la ac domeniu iar economiile din finante fie nu sunt deloc, fie sunt minore.I-a mai ”indulcit” putin d-ul Bolojan. Cateva zeci de mii, ”un maruntis”, un salariu mai mult decat minim. Ce gandeste cetateanul cand vede asa ceva in mod repetat an de an zi de zi?
Salariul pentru primarul orasului Bucuresti este mic. Este o functie complicata, tehnic vorbind. Una este sa fii presedinte de CJ unde sunt lucruri simple si mult mai greu este sa faci treaba in orasele mari si Bucuresti.
– peste 100.001 coef. 7,5 leafa 9126
– intre 50.001 si 200.000 coef. 4,8 leafa 12.145
Asta da aritmetica .