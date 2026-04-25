Un punct de coeficient pe grila nouă a legii salarizării de la 1 la 8 este calculat la nivelul salariului minim stabilit în plată la nivelul iulie 2026, care ar urma să crească la 4.325 de lei brut.

În prezent, pe grila de 1–12, un punct de coeficient este calculat pentru demnitari la suma de 2.080 de lei brut.

Legea salarizării. Cât va câștiga primarul Capitalei

Primarul general al Capitalei va avea un coeficient de 5,89 pe noua lege a salarizării. Asta se traduce printr-un salariu brut lunar de 25.474 de lei, echivalentul la 14.902 lei net pe lună.

În prezent, coeficientul la care este calculat salariul lui Ciprian Ciucu este de 10. Adică 20.800 de lei brut lunar, echivalentul a 12.168 lei net.

Per total, edilul Capitalei va beneficia de o creștere de peste 2.700 de lei net.

3.100 de lei mai mult pentru președinții de Consilii Județene

Președinții de Consilii Județene (CJ) sunt încadrați pe noua grilă la un coeficient de 5,57. Adică un venit brut lunar de 24.090 lei, echivalentul a 14.092 lei net.

În prezent, salariul șefilor de CJ este încadrat la un coeficient de 9. Adică 18.720 de lei brut lunar, echivalentul a unui salariu net de 10.951 lei.

Per total, un șef de CJ va încasa cu peste 3.100 de lei net mai mult din iulie 2027.

Cât vor încasa primarii de sectoare și cei de municipii reședință de județ

Primarii de reședință municipiu de județ, cum este cazul Liei Olguței Vasilescu, dar și edilii celor șase sectoare din Capitală, sunt încadrați la un coeficient identic de 5,31. Leafa lor lunară va fi astfel de 22.965 de lei brut, echivalentul a 13.434 lei net.

În prezent, ei sunt încadrați la un coeficient de 9, asemenea șefilor de CJ. Adică încasează un salariu net de 10.951 lei pe lună.

Creșterea salarială în cazul lor va fi de peste 2.450 de lei net lunar.

Primarii de orașe și localități vor încasa salariul în funcție de numărul de locuitori. Noi praguri

În schimb, edilii de orașe și municipii cu peste 200.001 de locuitori vor fi încadrați din iulie 2027 la un coeficient de 5,25. Asta se traduce printr-un venit brut lunar de 22.706 lei, echivalentul a 13.282 de lei net.

În prezent, pragul maximal al primarilor de orașe și municipii este de peste 100.001 de locuitori. Ei beneficiază de un coeficient de 7,5. Adică un venit lunar brut de 15.600 lei, echivalentul a 9.126 de lei net.

Edilii de localități între 50.001 și 200.000 de locuitori vor avea o leafă calculată la un coeficient de 4,8 în noua lege a salarizării. Adică vor încasa un salariu brut lunar de 20.760 de lei, echivalentul a 12.145 lei net.

În prezent, acest prag al numărului de locuitori nu se regăsește în actuala formă a legii salarizării.

Nota autorului: Proiectul de lege reprezintă un draft de lucru și poate suferi modificări.