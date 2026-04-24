Oana Gheorghiu, ieșire în forță: Activitatea mea a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți

Oana Gheorghiu explică faptul că nu există o decizie finală privind listarea unor pachete minoritare din companii de stat, ci doar un document de lucru aflat în fază incipientă de consultare. Ea spune că subiectul a fost discutat informal cu vicepremierul Marian Neacșu și apoi transmis tuturor vicepremierilor pentru feedback, însă nu toate partidele au răspuns.

Aceasta precizează că documentul a fost prezentat și în ședința de Guvern doar pentru informare, fără efecte juridice, fiind ulterior publicat pe site-ul oficial pentru transparență. Gheorghiu subliniază că este vorba doar despre un început de discuție, nu despre o decizie finală, și respinge informațiile apărute public, pe care le consideră dezinformări.

Ea mai afirmă că procesul a fost unul deschis, cu implicarea mai multor actori instituționali și chiar privați, și susține că reacțiile critice sunt generate de interese afectate de măsuri de transparență.

Oficialul a ținut să puncteze și faptul că activitatea domniei sale în Guvern ar fi „deranjat multe interese și mulți băieți deștepți.”