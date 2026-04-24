Oana Gheorghiu, ieșire în forță: Activitatea mea a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți

Oana Gheorghiu explică faptul că nu există o decizie finală privind listarea unor pachete minoritare din companii de stat, ci doar un document de lucru aflat în fază incipientă de consultare. Ea spune că subiectul a fost discutat informal cu vicepremierul Marian Neacșu și apoi transmis tuturor vicepremierilor pentru feedback, însă nu toate partidele au răspuns.
Aceasta precizează că documentul a fost prezentat și în ședința de Guvern doar pentru informare, fără efecte juridice, fiind ulterior publicat pe site-ul oficial pentru transparență. Gheorghiu subliniază că este vorba doar despre un început de discuție, nu despre o decizie finală, și respinge informațiile apărute public, pe care le consideră dezinformări.
Ea mai afirmă că procesul a fost unul deschis, cu implicarea mai multor actori instituționali și chiar privați, și susține că reacțiile critice sunt generate de interese afectate de măsuri de transparență.
Oficialul a ținut să puncteze și faptul că activitatea domniei sale în Guvern ar fi „deranjat multe interese și mulți băieți deștepți.”
„Ca să clarificăm neadevărurile pe care unii încearcă să le propage în spațiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde țara», câteva precizări:
Despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat am discutat eu însămi, informal, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacșu. Ulterior, toți viceprim-miniștrii (fiecare reprezentând câte un partid) au primit documentul respectiv, cu rugămintea de a ne comunica feedback-ul lor pe acest subiect, dacă sunt companii care ar trebui adăugate sau scoase de pe listă. Spre deosebire de PNL și USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacție.
Ca pas firesc următor, am prezentat lista spre informare și în ședința de guvern. Discutăm de un document exploratoriu, fără implicații juridice. Mai apoi, am publicat aceste materiale pe site-ul oficial al Guvernului, în spiritul transparenței și al bunei guvernări. Nu e vorba de nicio decizie finală și definitivă pe acest subiect. Nu e nimic mai mult decât un început de conversație. Spre deosebire de modul în care ne-au obișnuit alți politicieni sau miniștri, eu am ales să implic în acest proces de consultare toți actorii publici și chiar și unii privați tocmai pentru a identifica cea mai bună și sănătoasă soluție pentru România și în beneficiul românilor. Orice elemente contrare datelor factuale pe care le-am expus mai sus, pe care unii politicieni aleg să le vânture în spațiul public în aceste zile, sunt pur și simplu manipulări și dezinformări.
Da, sunt perfect conștientă că activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți. Membri în consilii de administrație numiți politic, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau și singurul care pierdea era doar statul, adică noi tpți.
Obișnuiți fiind să ia decizii în spatele ușilor închise, sunt convinsă că abordarea mea de transparență nu e în acord cu interesele lor de combinații. Dar eu nu renunț și știu că nici România nu renunță. Românii merită mai mult și cred cu tărie că atunci când muncești corect, respectând legea, cu consecvență și perseverență, lucrurile merg înainte”, a transmis Gheorghiu, vineri, într-o postare pe Facebook.