Dacian Cioloş se retrage din politică

Dacian Cioloş, președintele partidului REPER, a anunțat că se retrage din politică, însă va rămâne în continuare membru al formațiunii politice pe care a fondat-o, dar nu se va mai implica activ.

„Nu mi-am câștigat traiul din politică” și „nu vreau să ies la pensie din politică”, spune Dacian Cioloș în declarațiile sale pentru aktual24.ro.

El a criticat atitudinea şefei USR Elena Lasconi privind condiţionarea rămânerii ei în fruntea partidului şi candidatura sa la prezidenţiale de un control total asupra Biroului Naţional al USR, spunând că este un comportament extrem, „aproape dictatorial”.

„Atunci când am spus că anumite lucruri nu sunt OK în USR şi că n-are rost să mai continui ca preşedinte al USR-ului dacă n-am putere de decizie atunci când obiectivele politice nu sunt împărtăşite de majoritatea din Biroul Naţional, iată că acum suntem tot acolo! O candidată la preşedinţia USR-ului (Elena Lasconi – n. red.) spune acum, aproape dictatorial, că dacă nu va avea o majoritate în Biroul Naţional, nu va accepta să fie preşedinte al partidului! Ceea ce eu am spus atunci (în 2022 – n. red.) a fost văzut că o slăbiciune! Acum, după toată experienţa din ultimii 2 ani, pare o normalitate!

