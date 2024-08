Dan Andronic șochează. Sau nu?

Jurnalistul Dan Andronic, directorul Evenimentului Zilei, a anunțat că publicația „va fi tribună care va apăra imaginea și libertatea doctorițelor și asistentei de la Spitalul Pantelimon”. Chiar cu riscul de a greși, spune Andronic.

„Cred că în cazul doctorițele de la Sp. Pantelimon trebuie să avem o cu totul altă abordare.

De ce?

Mintea mea refuză să accepte că niște doctori își omoară pacienții cu bună știință.

Am văzut reacția medicilor specializați în ATI, am vorbit cu mulți colegi și am senzația că facem o mare eroare!

Cel puțin noi, presa, stimulăm acel tip de justiție populară televizată care ne-a făcut să urâm Binomul Coldea-Kovesi. După noi se iau politicienii și procurorii.

Chiar cu riscul de a greși, de a enerva, dar și fără a contesta dreptul ziariștilor de a avea o opinie și pe acest subiect, anunț public ca Evenimentul Zilei va fi tribună care va apăra imaginea și libertatea doctorițelor și asistentei de la Spitalul Pantelimon.

Până când?

Până când vom fi sigur că se face dreptate!”, a scris Andronic pe pagina sa de Facebook.