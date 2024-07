David Popovici a făcut fericiți pe toți românii chiar de Ziua Imnului Național, făcând o planetă întreagă să îl asculte în momentul în care a urcat pe cea mai inaltă treaptă a podiumului olimpic.

David, campionul cu zâmbet de copil, a deschis astfel poarta spre medalii (care sperăm să fie cât mai multe) delegației României.

La sosirea sa la Paris, românul stârnise controverse în mediul online după ce a ales să se cazeze în afara satului olimpic. Au fost destui cei care nu au fost de acord cu decizia lui chiar din rândul compatrioților. Multă lume a interpretat alegerea sa ca un gest al unei persoane simandicoase, care are nevoie de ultracondiții și nu se poate mulțumi cu cele existente în satul olimpic.

Au apărut repede destule reproșuri din partea sportivilor care au mers să locuiască acolo, atât din cauza paturilor de carton, dar, mai ales, a faptului că masa nu acoperea necesitățile sportivilor.

În scurt timp, au fost sportivi care i-au dat dreptate campionului român și au decis să îi urmeze exemplul, plecând din satul olimpic și cazându-se în alte locații, în majoitatea cazurilor costurile fiind suportate de Comitetul Olimpic din respectiva țară.

Acum, când David a devenit David de aur, președintele COR, Mihai Covaliu, prezent la Paris pe toată durata participării sportivilor români, a ținut să sublineze modul inteligent în care a gândit situația sportivul nostru. Covaliu a precizat că soluția aleasă de David a avut un rol important în succesul obținut.

„Am spart gheața, așa cum ne așteptam. Această medalie vine într-o zi foarte, foarte importantă pentru noi toți, Ziua Imnului Național. David ne-a făcut această mare bucurie și această mare onoare, ca în această zi să câștige medalia de aur pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris.

Pe David l-am văzut încă de la București foarte concentrat, foarte determinat. A venit aici știind foarte precis ce are de făcut. Noi am luat acea hotărâre pe care echipa și federația au solicitat-o, de a sta în altă parte, de a se concentra pentru medalia de aur și uite că a reușit. Au fost foarte multe lucruri care s-au spus gratuit, iată că David confirmă în seara asta că știe ce face, că este un sportiv experimentat, că are o echipă valoroasă în spate.

Împreună cu federația, împreună cu Camelia, noi facem ceea ce trebuie ca sportivii de valoarea lui David Popovici să aibă tot ceea ce își doresc pentru a face mare performanță. Rivalii lui au urmat exemplul mai târziu decât David, când și-au dat seama că transportul nu merge așa cum trebuie, că distanțele sunt mari, că restricțiile sunt foarte multe. Atunci, era normal să aleagă și ei o altă soluție”,