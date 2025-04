Rapid s-a impus cu 1-0 în derbyul cu Dinamo, dar la final antrenorul giuleștenilor, Marius Șumudică, avea lacrimi în ochi. Nu erau însă lacrimile pentru bucuria primului succes în play-off, ci lacrimi de amărăciune, ceea ce pare ciudat în condițiile în care o victorie crează o stare euforică.

Marius Șumudică este un personaj în toată puterea cuvântului. Acuzat de mulți pentru faptul că este un circar și un actor desăvârșit Marius este într-adevăr greu de înțeles prin ceea ce face, atât ca exprimare cât și ca gestică. Acum lacrimile sunt din cauza faptului că la Rapid există un conflict din ce în ce mai puternic între conducere și staff tehnic pe de o parte și suporteri pe de alta.

Ruptura a plecat de la faptul că principalul acționar Dan Șucu si cel minoritar, Victor Angelescu, s-ar arătat extrem de iritați de atitudinea fanilor, care au provocat frecvent incidente, soluționate prin plata unor amenzi în cuantum foarte mare, culminând cu situația de la partida cu Universitatea Craiova din prima etapă a play-off-ului, pierdută acasă cu 1-2 la care suporterii nu au avut voie, stadionul fiind suspendat pe o etapă.

Marius Șumudică s-a raliat deciziei conducerii, încercând să aplaneze conflictul, dar apariția sa în grupul de presiune l-a transformat și pe el în inamic al fanilor. El s-a dezlănțuit după meci, la conferința de presă.

„În momentul în care a cântat imnul, mi-au dat lacrimile pentru că nu pot să accept ceea ce se întâmplă. Eu am crezut altfel cu Rapidul. Nu pot să văd jumătate din galerie că își încurajează echipa, iar cealaltă jumătate abia intră pe stadion.

Erau lacrimile deznădejdii, ale unui om rănit. Dacă cei din tribună au un război cu cineva, fiecare are dreptul la opinie, dar eu cred că nu merit așa ceva și nici acești jucători minunați nu merită așa ceva.

Acest club nu are nevoie de așa ceva. Nu trebuie să ne autodistrugem. De ce în alți ani s-a reușit ca acești suporteri să fie alături de echipă, iar când a venit Șumudică, unul de-al lor, să se întâmple așa ceva?

Eu, în șapte luni, am trăit la Rapid lucruri pe care nu vreau să le trăiască niciun antrenor. Am văzut tribuna cu fularele întinse și peluza goală. Pentru mine e dureros. Sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat și, la un moment dat, o să le fac publice.

Mi-a fost extrem de greu să lucrez la Rapid. Nu e ușor să lucrezi în astfel de medii. Eu trebuie să țin grupul unit, iar atunci când am nevoie de un sprijin din exterior… am răbufnit.

Nu am făcut nimic, decât am început să plâng. Rapidul crește, are jucători cu potențial. Au un lot tânăr. Are un lot care poate crește. Există potențial. Dar are nevoie de continuitate.

O să treacă sezonul și o să fac o conferință de presă și o să spun absolut tot ce s-a întâmplat la Rapid. Deci vă dau cuvântul meu de onoare: am fost să vizitez baza nouă. Eu nu am văzut așa bază.

Într-o lună, o lună jumate, terenurile sunt gata. O investiție de peste 6 milioane, plus TVA. Acest om, chiar dacă astăzi Genoa a jucat, a venit cu familia lui la meci.

Eu, mai puțin cu sufletul, că sunt rapidist. Trebuie să ne oprim. Trebuie să înțelegem că această echipă trebuie să crească. Dar omul ăsta, echipa, eu… nu meritam ce se întâmplă astăzi.

Eu, când am văzut azi jumătate de peluză goală, parcă mi-a băgat cineva un cuțit în spate. Eu nu intru în cabină la jucători după meci. Nu s-a întâmplat nimic în relația mea cu conducerea. Am o relație specială cu toată lumea.

Eu sunt Șumudică, dar mie îmi curge sânge vișiniu. Țin cu echipa asta de la 5 ani. Eu asta sunt. Și niciodată nu o să accept ca acest club să aibă problemele pe care le are.

Nu este momentul să vorbesc despre probleme. Suntem după o victorie. Am reușit să câștigăm cu Dinamo, cu Șumudică antrenor”.