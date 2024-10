Echipa națională a României a devenit subiect de Guiness Book pentru că are pe bancă selecționerul cu vârsta cea mai înaintată la nivel mondial.

La 79 de ani Il Luce visează ca să readucă fotbalul românesc la nivel de echipă națională la un turneu final de CM, respectiv pentru turneul final din anul 2026, care se va juca, în premieră, în trei țări din America de Nord și Centrală (SUA, Canada, Mexic).

Până la startul preliminariilor CM pentru zona europeană (singura unde nici măcar nu s-au tras la sorți grupele preliminare) misiunea aproape octogenarului tehnician este să câștige grupa din divizia C a Ligii Națiunilor, cu un dublu scop: revenirea în divizia B, de unde am căzut în 2022 și obținerea astfel a unei șanse în plus pentru un loc la Mondiale, în cazul în care nu vom câștiga grupa de calificare (foarte greu) sau măcar nu vom termina pe locul 2, de baraj.

Acum, înaintea următoarelor două runde din Liga Națiunilor, în care vom întâlni, ambele meciuri în deplasare, Cipru și Lituania, Mircea Lucescu a dezvăluit de ce a acceptat să revină după după 38 de ani de la primul său mandat (1981 – 1986). El a explicat presei că pur și simplu a existat un motiv care l-a dterminat și care l-a convins că nu are voie să spună nu, deși este o misiune riscantă.

„A fost un moment în care am avut această revelaţie că sunt obligat într-un fel faţă de fotbalul românesc, am zis că ar trebui să-i dau ceva înapoi pentru tot ce mi-a dat el mie. Am vrut să închei o activitate de foarte lungă durată ca antrenor al echipei naţionale a României. Ce n-am pierdut până acum, asta m-a şi făcut să mă întorc în fotbal, este entuziasmul.

Fotbalul înseamnă viaţă, iar anii de experienţă m-au făcut să devin mai înţelept şi în relaţia cu jocul şi cu tot ce se întâmplă în lumea fotbalului”.

Mircea Lucescu este al treilea cel mai titrat antrenor din toate timpurile, cu 35 de trofee câștigate pe bancă, fiind depășit doar de Sir Alex Ferguson, retras, 38 de trofee și Pep Guardiola, 36, cel din urmă având mari șanse și datorită vârstei foarte tinere, să devină curând nr.1 mondial.