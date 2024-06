De ce îl spală Digi24 pe Băsescu?

Deunăzi, stația Digi24 (un fel de oficios al statului paralel și al haș-tag-reziștilor) iar a difuzat un interviu cu Băsescu (al patrulea în ultimele patru luni!). Este evident o acțiune prelungită și concertată de spălare a personajului, întreprinsă, pe burtă, de Prelipceanu, Ruse și compania (denominație perfectă pentru ei).

Sub titlul benign „Cursa pentru Cotroceni. Scenariul momentului”, dna Ruse (un fel de Korpos cu fustă) l-a lăsat încă odată pe Petrov să se dea lebădă și să-și arunce singur mingi la fileu – deși nimeni altcineva decât chiar el a instrumentat și patronat nenorocirea acestui stat, aducându-l la starea de grupare mafiotă timp de zece ani de zile, începând de la celebrul „Adriane, nici nu știi cât de mic începi să fii.” (Nu că Adrian Năstase ar fi fost ușă de bisierică în vreo privință, el însuși de altfel înființând PNA-ul și inaugurându-l ca armă politică prin faimoasa indicație adresată ministrei Stănoiu „Mai dați drumul la dosarele alea…”)

Au fost multe manipulări grosolane la care s-a dedat dl Băsescu, înghițite pe nemestecate de Liliana Ruse, dar cea mai tare se referă la eșecul în alegeri al Renew Europe. Astfel, el pune reculul drastic al partidului lui Macron exclusiv pe seama inteligenței (!!!) bazinului educat progresist care ar fi sancționat prea marea apropiere de Verzi și de prostiile din Green Deal. Asta poate fi o parte (mică) din adevăr, dar în niciun caz tot adevărul. (Or, adevărul spus pe sfert este tot dezinformare.) Nicio vorbă despre politica ineptă a lui Macron (și a Ursulei, umbra lui Merkel) privind imigrația. Nicio vorbă despre cultura woke care guvernează Renew Europe, iar în România guvernează USR și Reper.

Ruse are o tresărire de rațiune și-i atrage atenția că în România explicația cu Green Deal-ul nu ține, sugerând că poate altele sunt cauzele eșecului dezastruos al Dreptei unite (la care s-a căpușat și fantoma PMP, mai precis unsurosul domn Tomac, pe cale să pună iar laba pe jumătate de milion de euro). La care, cu un tupeu care nu încetează să ne uimească la acest om, chiar și în prag de pensie, Petrov zice că și în România explicația este aceeași, întrucât și aici este un electorat instruit, educat, care „absoarbe știrile de la Uniunea Europeană, le procesează și le înțelege”. Adică dezastrul Dreptei unite din România a fost cauzat de alianța cu… Verzii și cu Green Deal-ul de la Bruxelles! Să mori tu, Băsescule? Mai ai frați pe-acasă?

Nicio vorbă despre cazurile de corupție de la USR, în disprețul propriilor slogane mincinoase („DNA să vină să vă ia!”, „Fără penali în funcții publice!”, etc.) Nicio vorbă despre masacrarea PNRR de către Ghinea. Nicio vorbă despre tendințele agresive de a impune agendele minorităților de toate culorile, care, iată, produc contra-reacții. Nicio vorbă de orientarea contra familiei, care a zburat-o pe Lasconi de pe lista europarlamentară. Nicio vorbă despre vaccinurile lui Voiculescu – milioane și milioane din buget aruncate la coș. Nicio vorbă despre Barna, croitorașul cel viteaz. Nicio vorbă despre Clotilda, zisă și Matilda (Ta gueule, midinette!), niciodată anchetată pe tema sacilor de sub pulpana statului paralel. Și bineînțeles, nicio vorbă despre capo di tutti capi, Coldea, inventat de nimeni altcineva decât de Băsescu personal și perceput de toată lumea ca fiind sforarul din umbră al USR și Reper! Fiecare și toate la un loc au aruncat Dreapta unită în țărână. Iar dna Ruse, ca o rezistentă coadă de topor ce este, a tăcut ca peștele. L-a lăsat pe invitat să divagheze, să deturneze, acceptând ba chiar alimentând dezinformarea și manipularea telespectatorilor.

Pe aceeași linie a auto-spălării, Băsescu a mai zis și că nivelul scăzut de pregătire școlară a populației, la care România e pe ultimul loc în UE, „ne-a făcut să fim mulțumiți acum cu o dezbatere legată de cum să-l atacăm pe Băsescu, care a fost laitmotivul campaniei.” Dna Ruse, sergent ascultător, nu-l întreabă nicio clipă: Dar la starea actuală de disoluție în mentalul public a imaginii unor instituții importante, la crearea câmpului tactic în mai toate domeniile de activitate, dumneavoastră aveți ceva să vă reproșați, aveți vreo „contribuție”? Nimic. Tăcere.

Băsescu i-a turnat în cap Lilianei Ruse toate șmecheriile Albalux: „Toată lumea spune că Băsescu a avut 10 ani la Cotroceni. Așa este. Dar am avut 4 ani cu guvern ostil, cu guvernul Tăriceanu, și 2 ani și jumătate cu guvernul Ponta. Deci 6 ani și jumătate, eu am fost în confruntare cu guvernul practic.” Probabil de aceea a inventat el statul paralel și a băgat în pușcărie atâția adversari politici sau personali – ca să torpileze guvernele ostile. În două puncte nu s-au înțeles: Ruse băgându-l insistent în față pe Geoană cum că va câștiga prezidențialele, iar Băsescu înfundându-l la fel de insistent; și Ruse băgând-o insistent în față pe Kovesi, ca „independentă, reprezentantă a anti-corunpției” (Care anti-corupție, fată? Sloganul sau copertina?), iar Băsescu respingând-o la fel de insistent (normal, după ce i-a băgat fratele în pușcărie). În rest, realizatoarea s-a făcut preș.

Oare de ce?

Mai acum câtva timp, Digi24 a întreprins o campanie insistentă împotriva președintelui Iohannis, pe tema călătoriilor de lux făcute de acesta în cele patru zări – fără rezultate pentru România. Ceea ce a surprins a fost nu tema, ci gazda temei. Când s-a mai pomenit ca Digi24 să-l critice pe președinte?! Era clar că „ceva se mișcă” de la Cotroceni în detrimentul cuiva protejat de Digi24. Cineva apropiat de stație a aflat de pericolul care i se pregătea și, drept urmare, stația contra-ataca. Ce să fie, cine să fie? SRI-ul oficial nu putea fi pentru că ar fi de neconceput – chiar și în România – ca o instituție fundamentală a securității statului să-l atace pe președintele statului. Atunci, cine?

Răspunsul se arată de la sine: pe fondul escaladării mediatice (vrem să credem și juridice) a scandalului Coldea, în care nu e zi să nu plesnească altă bombă (albaneză), Digi24 nu numai că se face că plouă, ferindu-se ca dracul de tămâie să-i pronunțe numele (nomina odiosa!) sau să dea vreo știre pe subiect, dar, în plus, ni-l mai și bagă pe gât, sistematic, pe părintele fondator al statului paralel, din cauza căruia s-au întâmplat toate nenorocirile. Reiese că, în spatele respectivei stații, s-a aflat – probabil de la început – statul paralel/subteran înființat de triada Băsescu/Coldea/Kovesi (membru supleant Livia Stanciu). Perpetuat de același Coldea și din postura de retras în clandestinitate, după ce dl Iohannis a reușit, nu fără sforțări, să le demanteleze gruparea și să-i zburătăcească.

A nu se înțelege că toți cei care sunt invitați să se producă la Digi24 sunt de aceeași teapă cu gazdele. Câțiva știu ce vorbesc și vorbesc ce știu, în special în ce privește agresiunea Rusiei în Ucraina. Însă analizele corecte privind pericolul rusesc și necesitatea de a-l stopa nu scuză și nu cauționează în niciun fel lipsa totală de accente critice față de derapările birocratice, neo-marxiste de la Bruxelles, sau față de depășirile de competențe ale unor ambasade de la București. Așa cum unii așa-zis suveraniști confundă a fi eurosceptic cu a fi filorus, haș-tag-reziștii confundă condamnarea invaziei ruse în Ucraina cu adulația fără limite a tendinței hegemonice franco-germane (din care cauză chiar și englezii și-au luat tălpășița). Confundă federalismul cu imperialismul. Tendință grefată pe un macronism neo-marxist agresiv care, de-abia el, se poate spune că frizează extremismul. Și care, iată, a primit o palmă peste ochi de la un electorat francez suprasaturat și debordat de „modernismele” președintelui Emmanuel și ale primul său ministru.

Problema este că Băsescu și-a pierdut orice urmă de credibilitate și de standard moral în a comenta viața politică din România. Acest personaj și-a bazat întreaga carieră politică pe minciuna colaborării cu Securitatea, practic uzurpând și ocupând prin fals și uz de fals toate înaltele dregătorii deținute (inclusiv cea mai înaltă funcție în Stat), dregătorii care erau condiționate tocmai de non-colaborarea cu Securitatea. Probabilitatea ca el să fi fost șantajat pe această temă este de sută la sută. Batjocura la adresa poporului român – care una a votat și alta i s-a dat, practic dus de nas 10 ani de zile (și după) de o șleahtă de golani – este absolut hidoasă.

Băsescu încearcă din răsputeri, pe toate canalele, să se albească, să se derobeze de ucenicul său vrăjitor, căruia i-a dat naștere, pe care l-a hrănit, l-a înaintat, l-a adus la stadiul de monstru și care, în final, a sărit la gâtul stăpânului. Cei doi sunt uniți prin secrete îngrozitoare și poate doar desecretizarea dosarului jurnaliștilor aparent răpiți sau semi-răpiți și a sumelor de bani vehiculate acolo sau dosarul dispariției lui Codruț Marta (în care tot despre bănet e vorba) ar putea să ne lămurească. Cert este că, dacă îl chemi pe ecran și nu-l anihilezi, înseamnă că ori ești prost, ori faci jocurile de respectabilitate și inocență fariseică a urmașilor Securității – ca filiație, mentalitate, mod de lucru, dispreț față de legi și de oameni -, recte jocurile statului subteran care se dezvăluie zilele acestea, halucinant, ca fiind cancerul metastazat al democrației noastre africane. Or, servanții de la Digi24 nu sunt deloc proști…

Băsescu și Digi24 și-au dat mâna în a ține gunoiul sub preș. Cine ascunde gunoiul sub preș este parte din el. Un singur adevăr a spus dl Băsescu: „Aici nu discutăm de idei bune, discutăm ce fac politicienii în nemernicia lor.” Exact. Începând chiar cu domnia sa. Dar – am adăuga noi – ar trebui să discutăm și ce fac unii oameni de presă, în nemernicia lor. Digi24 including.

Foto: digi24.ro