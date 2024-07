De ce nu a mai ajuns uriașul Garita la FCSB

Zilele trecute patronul FCSB anunța faptul că este în negocieri avansate, ca și finalizate, mai fiind nevoie doar de examenul medical, cu puternicul atacant Arnold Garita. Francezul de origini cameruneze se remarcase în urmă cu două sezoane la FC Argeș, marcând 13 goluri și oferind opt pase decisive, dar preferase în loc de FCSB să meargă la Al Faisaly, în liga a doua din Arabia Saudită.

Contractul cu arabii s-a terminat, echipa nu a promovat și Garita s-a declarat deschis pentru a veni acum la FCSB, făcând câteva declarații de dragoste pentru suporterii campioanei României. Și Gigi Becali a spus că îl dorește, deși mangerul clubului, Mihai Stoica nu îl agrează și nu l-ar vrea la echipă.

Însă venirea lui Garita nu va mai avea loc. Gigi Becali a declarat că a pus capăt discuțiilor după ce jucătorul nu s-a prezentat la vizita medicală. Este mulțumit că astfel nici nu îl mai irită pe MM Stoica, făcând transferul peste capul acestuia.

În schimb, jucătorul după cum a declarat pentru FANATIK, este uluit de ce se întâmplă și spune că nici un moment nu s-a pus problema să fie examinat la genunchi, dacă poate juca sau nu. Din punctul său de vedere mai degrabă FCSB nu îl vrea cu adevărat și doar caută pretexte pentru a se eschiva.

„Nu am ajuns niciodată la o înțelegere cu FCSB și nu văd de ce domnul Becali a spus că nu m-am prezentat la vizita medicală, nu aveam niciun control medical planificat cu clubul.

Eu nu am fost niciodată de acord cu cei de la FCSB pentru a face un examen medical. Nu o să intru în detalii cu tine, dar am senzația că clubul nu prea mă vrea. Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea.

Nu am acceptat niciodată să merg la un control medical. Nu am fost de acord cu asta pentru că nu am simțit că sunt dorit cu adevărat de club”.