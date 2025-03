Hagi, o întâlnire dificilă. ”U Cluj a progresat cel mai mult în acest campionat„

Antrenorul echipei Farul Constanța, Gheorghe Hagi, a afirmat, joi, într-o conferință de presă, că Universitatea Cluj, adversara din etapa a 30-a a Superligii, este formația care a progresat cel mai mult în acest sezon și că meritul este al tehnicianului Ioan Ovidiu Sabău.

”E un meci important acasă, cu o echipă care cred eu că a progresat cel mai mult în acest campionat, de la început până la sfârșit. O echipă care joacă ambele faze foarte bine, are un antrenor care e experimentat și un antrenor foarte bun. A dus echipa în acest punct în care se luptă pentru câștigarea campionatului. Sunt trei puncte în joc și nimic mai mult. Încercăm să le luăm. Trebuie să facem un meci foarte bun. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Trebuie să încercăm să ridicăm nivelul și să fim noi. Întâlnim o echipă care e în formă, care e bună, care a demonstrat, cu toate echipele, a fost pe primul loc pe foarte mult timp. Cum am făcut și noi câțiva ani, așa au făcut și ei anul ăsta. Și trebuie felicitată”, a declarat Hagi.

”Gândul e unul singur, acela de a încerca să câștigăm meciul. După aceea, bineînțeles, să vedem pentru că începe alt campionat și să ne conectăm din săptămâna asta. Să ne conectăm la ce va fi după. Și trebuie să fim realiști. O să luptăm, trebuie să luptăm, să fim cât mai sus. În mare, gândul trebuie să fie numai în față, să fim noi și să încercăm să practicăm fotbalul nostru, pe care l-am făcut, nu ultimul meci pe care l-am avut la Craiova, unde cred eu că trebuie uitat. E play-out și o să trebuiască să muncim foarte bine, să demonstrăm și să avem energie, să avem conectare, să avem ambiție, să fim motivați, să fim noi și să încercăm să jucăm foarte bine”, a completat tehnicianul echipei constănțene.

Referitor la ratarea calificării în play-off-ul Superligii, Hagi a spus că principalul motiv a fost inconstanța de care echipa sa a dat dovadă pe parcursul sezonului regulat.

”Știu că am fost obișnuiți să fim acolo sus, dar asta e. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Acum toată lumea trebuie să fie conștientă că vor fi meciuri foarte grele. Nu are rost să ne ducem într-o extremă, să mergem într-o parte sau în alta. E play-out. Suntem acolo. Poți să câștigi play-out-ul sau poți să… Depinde de ce vei face. Totdeauna aici depinde de lucrurile pe care le vei face. Deci, practic, trebuie să fim pregătiți pentru aceste lucruri. Pentru asta muncim, pentru asta venim să ne pregătim și să facem mai bine ca adversarul. Din păcate, lucrurile sunt clare. N-am fost noi. N-am avut constanță. Chiar dacă am jucat de la egal la egal cu toate echipele, important să fii pragmatic, să produci rezultate”, a mai spus Hagi.