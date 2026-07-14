O româncă de 25 de ani, în stafful Paris Saint-Germain: „Fiecare decizie este luată având în centru sportivul”

Ea povestește, într-un interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor, de Ziua Națională a Franței, despre cultura performanței de la PSG și obsesia francezilor pentru fiecare detaliu, explicând de ce fotbalul românesc pierde teren încă de la „cabine”.

Impulsionată de descurajări

Fosta jucătoare de tenis din Târgu Mureș mărturisește că ambiția de a ajunge într-un club de anvergură al Europei i-a fost alimentată chiar de cei care au descurajat-o spunându-i că o femeie are șanse minime să pătrundă într-un domeniu acaparat de bărbați.

„Un coleg de breaslă mi-a spus că fotbalul este un domeniu foarte greu pentru o femeie și că șansele mele de a ajunge într-un club mare sunt foarte mici. Probabil că, venind dintr-un sport individual (n.r. tenisul), am privit acel moment ca pe o competiție cu mine însămi. În loc să mă descurajeze, m-a ambiționat și mai tare și mi-am spus că voi munci suficient de mult încât rezultatele să vorbească de la sine”, povestește ea.

„Perseverența și pregătirea pot depăși orice prejudecată”

„Când a apărut oportunitatea de la Paris Saint-Germain, am decis să aplic, chiar dacă știam că procesul de selecție este unul foarte competitiv. Am avut bucuria să fiu selectată dintre foarte mulți candidați, iar pentru mine a fost confirmarea că perseverența și pregătirea pot depăși orice prejudecată”, mai spune ea.

În dialogul cu Gazeta Sporturilor, românca povestește cum funcționează unul din cele mai performante sisteme din fotbalul internațional și explică în ce constau diferențele care separă România de marile academii europene.

Dincolo de condițiile pe care le oferă PSG, Paula spune că a fost impresionată de atenția acordată educației tinerilor sportivi.

Copiii nu află doar reguli

În academia pariziană, povestește Paula Oniță, copiii nu află doar reguli despre alimentație, ci sunt învățați să înțeleagă de ce nutriția, hidratarea și recuperarea sunt la fel de importante precum antrenamentul.

Ea spune că, la PSG, mai mult decât infrastructura a fost impresionată de cultura profesională.

„Modul în care comunică toate departamentele și faptul că fiecare decizie este luată având în centru sportivul”, explică tânăra.

„Există o colaborare permanentă între antrenori, medici, preparatori fizici, fizioterapeuți și dieteticieni, iar această abordare multidisciplinară face diferența. Nimic nu este lăsat la întâmplare. Fiecare decizie este analizată și bazată pe dovezi științifice, iar acest lucru se reflectă în dezvoltarea sportivilor și în nivelul de performanță pe care îl ating”, mai spune Oana.