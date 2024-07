De cine depinde viitorul lui Edi Iordănescu pe banca naționalei.România a terminat mai bine decât s-a așteptat multă lume campania pentru EURO 2024. A surprins mai întâi câștigând la cinci puncte în față grupa preliminară în fața marei favorite, Elveția, iar apoi la turneul final s-a calificat în optimi de pe locul 1. Povestea s-a încheiat acolo, Olanda fiind mult prea puternică și învingându-ne cu 3-0.

De acum EURO a intrat în trecut iar pe tricolori îi așteaptă următoarele examene, partidele din divizia C a Ligii Națiunilor din această toamnă și din primăvara anului viitor preliminariile CM 2026. Ambele competiții contează. În Liga Națiunilor vrem să revenim în Divizia B și cu o grupă cu Kosovo, Cipru și Lituania o putem face.

Apoi parcursul din Liga Națiunilor poate fi foarte important și pentru preliminariile CM. Pentru că dacă vom câștiga grupa de Liga Națiunilor vom putea juca un baraj în cazul în care nu vom fi primii în grupa preliminară, nici pe locul 2 ca să dăm baraj.

Marele semn de întrebare pe care președintele FRF, Răzvan Burleanu, a promis că îl va rezolva săptămâma următoare este cine se va afla pe bancă la aceste campanii. Edi Iordănescu și-a încheiat mandatul odată cu revenirea de la EURO și se așteaptă răspunsul său dacă va dori să continue până în 2026. Edi a vorbit după eliminarea cu Olanda la conferința de presă.

Eu sunt mândru de ce s-a realizat aici. Cred că echipa naţională poate să crească. Am nevoie de odihnă. Sincer, au fost multe nopţi cu 3-4 ore de somn. Am nevoie de odihnă, apoi cu siguranţă va fi o discuţie cu Federaţia şi mai ales va fi o discuţie cu familia mea. În momentul ăsta, simt că familia mea are mai multă nevoie de mine decât are echipa naţională. Au fost doi ani şi jumătate grei, cu atacuri în multe momente, cu lipsă de încredere. Nu a fost uşor, mai ales pentru familia mea”.

Există două oferte faraonice din Golf, dar Edi a cerut o scurtă perioadă de odihnă, pentru a sta mai mult cu familia, un factor extrem de important pentru clanul Iordănescu. Nu mulți au fost cei care au crezut în faptul că Edi ar avea o legătură extrem de strânsă cu familia și că ea este factorul decisiv al tuturor alegerilor sale.

De aceea mai mult ca sigur nu va da cursul ofertelor venite din Golf, care l-ar plasa la o distanță mare de familie și va prefera să mai rămână o vreme în vacanță, după care va vedea dacă va exista posibilitatea de a merge la un club din Europa, evident într-un campionat mai puternic.

Bineînțeles, toate acestea numai în cazul în care familia îl va sfătui să nu continue la echipa națională, motivul invocat fiind că până la aceste succese au fost multe momente grele, cauzate de reproșurile și vorbele mai puțin ortodoxe la adresa sa, mai ales în timpuil preliminariilor.