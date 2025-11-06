Decizia lui Istvan Kovacs care face înconjurul planetei

Una din deciziile lui Istvan Kovacs din meciul dintre Liverpool și Real Madrid a stârnit controverse

De Florin Toader
Decizia lui Istvan Kovacs care face înconjurul planetei

Una din deciziile lui Istvan Kovacs din meciul dintre Liverpool și Real Madrid a stârnit controverse

Istvan Kovacs a luat o decizie surprinzătoare în partida de Liga Campionilor dintre Liverpool și Real Madrid. Kovacs a dictat o lovitură liberă pentru Liverpool pe care , ulterior, a anulat-o.

Istvan Kovacs a luat o decizie controversată în partida dintre Liverpool și Real Madrid din Champions League. În prima repriză a meciului, Kovacs a dictat lovitură liberă pentru Liverpool la un henț al lui Tchouameni. Cum faza a avut loc în careu, Istvan Kovacs a fost chemat la VAR. După analiza VAR Kovacs a anulat lovitura liberă, iar meciul s-a reluat cu minge de arbitru.

Decizia sa a stârnit controverse. Cei de la Liverpool Echo au scris:

„Fără penalty! Wow! Liverpool crede că are penalty, dar arbitrul spune că atingerea cu mâna a lui Tchouameni este în afara careului. Se duce să verifice și apoi acordă o lovitură de la marginea careului, aparent fără să creadă că mijlocașul a atins mingea cu mâna. Incredibil!”

Stephen Warnock, fostul fundaș a lui Liverpool, a comentat faza pentru BBC. „Încearcă să blocheze cu trunchiul. Brațele nu sunt prea îndepărtate. O decizie bună”, a declarat Warnock.

Marius Avram: Decizia lui Istvan Kovacs a fost corectă

Într-o analiză pentru GSP.ro, fostul arbitru Marius Avram a spus:

„L-a chemat sa îi arate ca nu e henț sancționabil, pentru că întâi îi vine în picior, apoi in mâna apropiată de corp, pe care jucătorul și-o trage. Fiind în suprafață de pedeapsă a trebuit să îl cheme să îi arate elementele de mai sus. Decizia finală e cea corectă.

Daca cei din video operating room ar fi considerat ca hențul e sancționabil, i-ar fi comunicat direct că e în suprafața de pedeapsă fără să îl mai cheme să vizioneze faza”, a declarat Marius Avram, pentru GSP.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro