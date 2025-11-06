Istvan Kovacs a luat o decizie controversată în partida dintre Liverpool și Real Madrid din Champions League. În prima repriză a meciului, Kovacs a dictat lovitură liberă pentru Liverpool la un henț al lui Tchouameni. Cum faza a avut loc în careu, Istvan Kovacs a fost chemat la VAR. După analiza VAR Kovacs a anulat lovitura liberă, iar meciul s-a reluat cu minge de arbitru.

Decizia sa a stârnit controverse. Cei de la Liverpool Echo au scris:

„Fără penalty! Wow! Liverpool crede că are penalty, dar arbitrul spune că atingerea cu mâna a lui Tchouameni este în afara careului. Se duce să verifice și apoi acordă o lovitură de la marginea careului, aparent fără să creadă că mijlocașul a atins mingea cu mâna. Incredibil!”

Stephen Warnock, fostul fundaș a lui Liverpool, a comentat faza pentru BBC. „Încearcă să blocheze cu trunchiul. Brațele nu sunt prea îndepărtate. O decizie bună”, a declarat Warnock.

Marius Avram: Decizia lui Istvan Kovacs a fost corectă

Într-o analiză pentru GSP.ro, fostul arbitru Marius Avram a spus:

„L-a chemat sa îi arate ca nu e henț sancționabil, pentru că întâi îi vine în picior, apoi in mâna apropiată de corp, pe care jucătorul și-o trage. Fiind în suprafață de pedeapsă a trebuit să îl cheme să îi arate elementele de mai sus. Decizia finală e cea corectă.

Daca cei din video operating room ar fi considerat ca hențul e sancționabil, i-ar fi comunicat direct că e în suprafața de pedeapsă fără să îl mai cheme să vizioneze faza”, a declarat Marius Avram, pentru GSP.