S-au supărat Iulian Fota şi Mîndruţă

Postura de comisar european , mai ales când e vorba de un post asa relevant precum agricultura, nu este mult mai prejos decât un secgen adjunct . Iar Dacian Cioloș si-a exercitat mandatul foarte bine. Plus un mandat in Parlamentul European, unde a fost relevant în politica de vârf. Cat despre președintele Iohannis , după zece ani de reuniuni la vârf la NATO, UE, ONU, OSCE, B9 și multe altele, inclusiv trilaterale și bilaterale , dupa atatea dosare internationale gestionate, e și mai greu de înțeles cum poți spune ca are „un pic de competenta externa”. Și nu am inclus multiplele legături internațională de cand era primar de Sibiu.