Deranj în USR. ”Lasconi să-şi dea demisia!„

Se ascute lupta în USR, unii se aliniază în spatele lui Nicușor Dan alții comentează de pe margine prestația Elenei Lasconi și spun că au susținut-o în lipsă de altceva.

“N-am putut niciodată, absolut niciodată să mă uit la un interviu sau discurs integral cu Elena Lasconi. Pur și simplu îmi curge sânge din urechi auzind-o. Da, am susținut-o, în lipsă de ceva mai bun. Acum avem ceva mai bun. Good bye and good riddance”, a scris Victor Ilie, pe Facebook.

Declarația dintr-o emisiune tv a pus paie pe foc Lasconi spunând că există asemănări între primarul Capitalei, Nicuşor Dan, şi Călin Georgescu, ambii promitându-le românilor mirajul “independentului salvator”.

Clotilde Armand a sărit să-l apere pe Nicușor Dan

“Aș vrea să îi prezint scuze lui Nicușor Dan în numele colegilor mei care nu împărtășesc deloc viziunea doamnei Lasconi. Poziția dumneaei nu este poziția oficială a USR și sunt doar opiniile acesteia”, a spus Armand.

„Eu nu înţeleg calculul pe care l-a făcut Nicuşor Dan, dacă are un calcul. Nu ştiu dacă are un calcul. Mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Nu ştiu la ce anume s-a gândit atunci când s-a decis să candideze la prezidenţiale. Nicuşor Dan este primar independent la Primăria Capitalei şi nu a putut negocia o majoritate favorabilă pentru proiectele sale. Indiferent câte discuţii a avut în ultimele luni şi indiferent cât de mult s-a pozat cu candidaţii la prezidenţiale în campania de anul trecut, toţi i-au întors spatele, mai puţin USR-ul. (…) Eu am obţinut o majoritate aici, în consiliu (la Câmpulung Muscel, n.r.), ceea ce înseamnă că mă pricep mai bine la calcule politice”, a spus Lasconi, pentru Digi 24.

Lasconi a mai spus că dacă vor candida atât ea, cât şi Nicuşor Dan vor fi „afectate ambele candidaturi”.