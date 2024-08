Derbyul de foc al clujenilor

Duminică stadionul din Gruia, casa celor de la CFR, a fost gazda celui mai frumos meci din SuperLigă din acest sezon.

Derbyul orașului de pe Someș a fost un spectacol de foc și la propriu și la figurat. Materialele pirotehnice ale ambelor galerii au fost din abundență și meciul chiar a fost întrerupt de arbitrul Dan Petrescu preț de câteva minute din acest motiv în a doua repriză.

Dacă spectacolul pirotehnic din tribune a fost unul extrem de intens, la fel a fost și calitatea jocului celor două echipe pe durata întregii partide. CFR a intrat pe teren având doar trei titulari, artileria grea rămânând pe bancă, pentru că joi ardelenii vor juca la Sofia, în manșa întâi a turului 3 preliminar cu israelienii de la Maccabi Petah Tikva.

U Cluj a reușit să pună capăt unei lungi perioade de 14 jocuri în care nu reușise să învingă pe CFR, ultimul succes datând din 2007. A fost 3-2 pentru alb-negri, după ce CFR a condus cu 1-0 grație celui mai frumos gol al sezonului, Adrian Păun, foarfecă la vinclu.

Trupa lui Ioan Sabău a arătat pe finalul primei reprize că are un cuvânt foarte greu de spus, dar paradele, unele ireale, ale portarului Răzvan Sava, cu un picior și jumătate la Udinese, au menținut rezultatul.

Repriza a doua a fost la nivelul marilor campionate din Europa. Fundașul Masoero a egalat cu o lovitură de cap, apoi U a trecut în avantaj din penalty, gol Dan Nistor, după un henț al lui Matei Ilie. Dan Petrescu ia titularii de pe bancă și îi trimite la război iar Peter Michael egalează în coproducție cu Iulian Cristea, care deviază nefericit șutul atacantului de la CFR.

Ovidiu Popescu este cel care are ultimul cuvânt pentru alb-negri cu o altă lovitură de cap și deși CFR a atacat disperat rezultatul nu a mai putut fi schimbat. Este clar că U Cluj este formație care se poate bate absolut justificat pentru play-off, pe care sezonul trecut l-a pierdut în ultima etapă iar CFR e preocupată de intrarea în grupele Conference League, având un culoar cu adevărat favorabil, dar mai este mult până departe. La CFR, a debutat din primul minut cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc, Louis Munteanu, dar nici nu s-a simțit că până la înlocuire s-a aflat pe teren.

Declarații după meci

DAN PETRESCU (CFR CLUJ):

E clar, când schimbi 10 jucători meci de meci, se vede. Dar nu fac asta pentru că e o regulă. O fac pentru că singurul jucător titular în Europa și care a jucat 90 de minute astăzi s-a rupt (n.r. – se referă la Matei Ilie). Și are numai 20-21 de ani. Vă dați seama de ceilalți? Am fi rămas fără toți jucătorii dacă-i jucam și pe ceilalți! Asta este Europa, trebuie să sacrificăm meciurile de campionat.

Și așa cred că am jucat bine, 40 de minute am controlat meciul, era doar o echipă pe teren. Apoi, în ultimele 5 minute au avut faze fixe și au fost mai buni decât noi. La pauză am vorbit numai despre fazele fixe. Și tot după o fază fixă au egalat! Apoi penalty-ul, tot fază fixă.

Am introdus apoi 3 jucători, am egalat și imediat am luat gol. Apoi am avut niște ocazii incredibile pentru 3-3, cred că un egal ar fi fost mai normal, la ce s-a văzut pe teren.

S-a văzut că erau mai fresh, dar pe final cred că meritam. Am și jucat în 10 oameni vreo 15 minute și tot am avut ocazii. Ăsta este prețul când schimbi mult. Se fac multe mutări. Ce pot să zic? Nu-mi vine să cred că ăsta este rezultatul, la ce a fost pe teren nu trebuia să fie rezultatul ăsta”.

IOAN SABĂU (U CLUJ):

„Sunt foarte fericit pentru suporteri. Meritau. Le dedic această victorie, știu ce au însemnat acele două înfrângeri pentru ei și am vrut să nu-i dezamăgim astăzi. Și cred că nu am făcut-o.

Am început timid prima repriză, dar încet-încet s-au deblocat, am reușit să ajungem la poartă, ne-am creat ocazii. În a doua repriză am avut ocazii mari. Sunt foarte mulțumit de cum arătăm, punctele acumulate. Încă nu am realizat nimic, dar meciul a fost foarte important pentru noi ca imagine.

A fost o descătușare pentru suporteri, după atât timp a venit rândul nostru. CFR este o echipă puternică, tare. Trebuie să joci foarte bine contra lor. Creștem, încă aștept jucătorii care nu au ritm. Când toți vom fi la un nivel bun, cred că vom avea un cuvânt de spus în Liga 1.

Avem un lot bun, cu jucători cu caracter frumos, care se antrenează foarte bine. Este un grup frumos, este o plăcere să-i antrenez. Atmosfera se întreține cu rezultate. Sper să nu ne mulțumim cu puțin. Este un început bun de campionat, dar pentru a ne îndeplini obiectivele trebuie să fim modești, să muncim foarte mult”