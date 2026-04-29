Disputa pe vânzarea acțiunilor de stat continuă. Fostul secretar general al Guvernului o acuză pe Oana Gheorghiu, vicepremier, de dezinformare

În Comisia economică a Senatului a fost votată o inițiativă legislativă. Inițiativa prevede interzicerea înstrăinării acțiunilor deținute de stat la companiile profitabile, pentru o perioadă de doi ani. Măsura vine în contextul unor controverse. Sun dispute privind modul în care sunt gestionate propunerile de listare la bursă a unor companii de stat.

Ștefan Radu Oprea afirmă că demersul este necesar pentru a preveni eventuale vânzări rapide sau condiții considerate dezavantajoase pentru statul român. Acesta susține că decizia este justificată. Totul în lipsa de transparență în procesul decizional și de existența unor documente transmise în scurt timp înaintea ședințelor guvernamentale.

În centrul disputei se află și declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu. Ea a respins acuzațiile privind intenții ascunse sau lipsa de transparență în procesul de analiză a listării unor companii de stat. Ea a susținut că informațiile vehiculate public sunt interpretate eronat. În plus măsurile discutate au legătură cu eficientizarea și guvernanța corporativă, nu cu o „vânzare a activelor statului”.

Ce spune Oana Gheorgiu

În acest context, inițiatorii proiectului legislativ afirmă că listarea la bursă a companiilor de stat este o decizie cu impact major asupra economiei și bugetului public. Această inițiativă trebuie supusă unor reguli mai stricte și unui control suplimentar.