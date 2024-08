Djokovic şi Dumnezeu. Imagini pe care nu le-ai văzut la televizor!

Imagini emoţionante cu Novak Djokovic după ce a câştigat prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice, duminică, în faţa spaniolulului Carlos Alcaraz, scor 7-6 (7/3), 7-6 (7/2), în finala probei masculine de simplu. După lacrimile vărsate pe teren şi alături de echipa sa, Nole s-a fotografiat alături de întreaga familie, a deschis la propriu şampania şi a dansat.

Campionul sârb a fost suprins în timp ce a spus de trei ori Dumnezeu e mare!

Three times for the Trinity

„GOD IS GREAT!” „GOD IS GREAT!” „GOD IS GREAT!” – Novak Djokovic

At 37y of age, only male singles player ever to win Olympic Gold without dropping a set!

Greatest of all time! 🇷🇸❤️🥇

