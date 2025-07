Doctorița care s-a spânzurat. Ce s-a aflat despre ea

Dr. Sînziana Lovin, fost maior și șef de secție la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iaşi, a fost găsită spânzurată în locuința sa din Breazu, duminică, 27 iulie. Avea 50 de ani.

Descoperirea a fost făcută chiar de fiica sa în vârstă de 19 ani, care este studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Acum au iesit la iveală detalii cutremurătoare din viața medicului militar care s-a spânzurat în locuința sa din Breazu, Medicul fusese prins conducând sub influența băuturilor alcoolice recent.

BZI scrie că, deși la prima vedere ar fi părut că medicul nu avea niciun motiv să-și pună capăt zilelor, dr. Sînziana Lovin trăia de ceva timp o adevărată dramă. Femeia a fost căsătorită timp de mai mulți ani cu dr. Ciprian Sebastian Lovin, medic primar chirurgie toracică la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, mariaj din care a rezultat o fiică care, în prezent, are 19 ani. Cei doi au divorțat, iar el și-a refăcut viața.

Fostul soț s-a recăsătorit cu o doctoriță de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, cu care are un băiețel. Apropiații Sînzianei Lovin susțin că aceasta suferea destul de mult, pentru că fostul soț nu era suficient de implicat în viața fiicei lor, dar și pentru că încă îl mai iubea pe acesta. Din cauza problemelor personale, dr. Sînziana Lovin ar fi dat și în patima băuturii. Recent, dr. Sînziana Lovin a fost prinsă, în Onești, conducând sub influența băuturilor alcoolice, astfel, la data de 11 iulie 2025, pe rolul Judecătoriei Onești, a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Din acest motiv, Dr. Sînziana Lovin nu mai activa în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași. Apropiaților, femeia le-a mărturisit că se temea de oprobriu.