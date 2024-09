Doi foști selecționeri negociază preluarea unor echipe din SuperLigă! Pauza competițională cauzată de primele partide ale echipelor naționale din Europa în Liga Națiunilor a permis unor cluburi din SuperLigă să ia decizii radicale în privința băncilor tehnice ca urmare a evoluțiilor nesatisfăcătoare cu antrenorii cu care au pornit acest sezon.

Cu excepția Politehnicii Iași, unde antrenorul a fost cel care a decis despărțirea de echipă, el având în continuare girul conducerii, care vedea mai degrabă jucătorii responsabili de rezultatele sub așteptări, la Sepsi Sf. Gheorghe și nou promovata Gloria Buzău pasul spre divorț l-au făcut oficialii cluburilor în cauză.

Cel mai rapid s-a mișcat Gloria Buzău, care a și anunțat numele noului tehnician, Eugen Neagoe urmând a-l înlocui pe Andrei Prepeliță. La Sepsi Sf. Gheorghe negoicerile pentru revenirea italianului Cristiano Bergodi sau venirea portughezului Toni Conceicao nu au avut final pozitiv.

Prin urmare patronul Laszlo Dioszegi l-a contactat și pe fostul selecționer atât al echipei mari cât și a naționalei U21, Mirel Rădoi, care nu mai activează în fotbalul saudit, Mirel Rădoi, care nu a spus nu și acum negociază de zor dacă va bate sau nu palma cu echipa covăsneană, care are patru eșecuri consecutive și din acest motiv a decis întreruperea colaborării cu germanul Bernd Storck.

O situație similară o are și Politehnica Iași după ce Tony da Silva a anunțat plecarea. Președintele Cornel Șfaițer susține că portughezul avea în continuare susținerea conducerii chiar și după dezastruosul 1-6 de la Sibiu, dar lusitanul, care inițial, declarase că va redresa corabia, s-a răzgândit brusc și a anunțat că nu va mai continua.

În dulcele târg al Ieșilor a ajuns un alt fost selecționer al naționalei U21, Adrian Mutu și Cornel Șfaițer spune că este optimist privind instalarea Brilantului pe banca moldovenilor.