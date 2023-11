Doi grei din energie s-au interesat de proiectul Tarnița-Lăpuștești

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că două dintre cele mai mari companii din domeniu din lume, EDF din Franţa şi Itochu din Japonia, şi-au manifestat interesul faţă de proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti şi au venit proactiv către minister să-şi pună la dispoziţie toate resursele şi expertiza.

„Proiectul meu de suflet, şi vă rog să-l susţineţi, este Tarniţa-Lăpuşteşti (hidrocentrala cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti – n. r.). Nu e doar proiectul meu, e un proiect al României şi el a fost asumat în cursul deceniilor, dar din păcate nu a fost niciodată dus la bun sfârşit. De aceea am reluat studiul de fezabilitate şi suntem în plină procedură de achiziţie publică. De altfel, şi aseară am avut o întâlnire foarte bună cu două dintre cele mai mari companii din domeniu din lume, EDF din Franţa şi Itochu din Japonia, care şi-au manifestat interesul faţă de acest proiect şi au venit proactiv către minister să îşi pună la dispoziţie toate resursele şi expertiza. Am explicat stadiul procedurii şi, după atribuirea studiului de fezabilitate, va fi o procedură competitivă de selecţie a unor parteneri privaţi pentru acest proiect”, a menţionat Sebastian Burduja, la Future Energy Europe Summit, ediţia a II-a.

La finele lunii trecute, ministrul Burduja a anunțat lansarea în SICAP și începerea procedurii de achiziție a lucrărilor (proiectare şi execuție la cheie), aferente obiectivului de investiţii Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița – Lăpuștești.

“România avea datoria să facă acest proiect de cel puțin 40 de ani. Vă anunț că proiectul hidrocentralei de la Tarnița-Lăpuștești, începând de astăzi, este prezent în SICAP, fiind astfel lansat oficial procesul de achiziție a proiectantului care va elabora studiul de fezabilitate. Este o promisiune respectată a mandatului meu. Vorbim despre o capacitate de producție cu acumulare prin pompaj cu o putere instalată de până la 1.000 MWh.

Această hidrocentrală cu acumulare prin pompaj rezolvă mai multe probleme, în principal nevoia de echilibrare a sistemului energetic. Pe înţelesul tuturor: avem două lacuri, la Lăpuşteşti și la Tarnița, unul plasat mai sus decât celălalt. Atunci când avem nevoie de producţie în sistem, apa din lacul de sus trece prin turbine şi produce energie electrică. Atunci când avem excedent de producţie, pornim pompele din lacul de jos şi, practic, urcăm înapoi apa în lacul de sus. Este ca o mare baterie verde.”

Costul studiului de fezabilitate este estimat la valoarea de 3 milioane și jumătate de euro, studiul având o durată de maximum 12 luni.

Oportunitatea și necesitatea realizării proiectului centralei hidroelectrice cu acumulare și pompaj (CHEAP) Tarnița – Lapuștești se bazează pe următoarele avantaje și funcțiuni asigurate pentru sistemul energetic național de o centrală de pompaj: creșterea gradului de siguranță al SEN; transferul energiei electrice de la golul de sarcină la vârf; arbitrajul pieţei de energie electrică; rezerva de avarie de scurtă durată; reglajul frecvență-putere și rezerva turnantă; furnizarea de rezervă reactivă și reglarea tensiunii în SEN; schimbul prin interconexiune în cadrul UCTE; repunere în funcțiune SEN- black start capability, capacitatea de a restabili interconexiunile de rețea în cazul în care se produce o pană de curent; implementarea și gestionarea SEN a surselor regenerabile intermitente de energie electrică asigurând condiții optime pentru instalarea unei puteri mai mari de 4000 MW în centralele electrice eoliene.

Hidrocentrala Tarnița – Lăpuștești va fi un furnizor regional de servicii de echilibrare și stocaj, fiind cea mai bună locație din România pentru dezvoltarea unui proiect de centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompaj. Aceasta va contribui la asigurarea securității energetice a României și a unei părți din Europa Centrală și de Est, în contextul războiului din Ucraina, al pericolului crizei energetice europene și al variațiilor necontrolate ale prețurilor la energie.

Ministerul Energiei, prin SAPE S.A., a inițiat una dintre cele mai transparente și competitive procese de selecție pentru studiul de fezabilitate al Hidrocentralei Tarnița – Lăpuștești, încurajând mediul privat să participe cu soluții ingenioase și benefice pentru România.

Ofertele se pot depune până pe 4 decembrie 2023.