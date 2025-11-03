Investigația Reporter de Iași arată că șefii Romsilva s-au folosit de o văduvă de 56 de ani pentru a încheia contractele. Femeia este trecută în acte drept deținătoare a firmei Valdo Forest, care a obținut contracte în valoare de 4,5 milioane de lei pentru exploatarea de lemn doar în 2024-2025.

Văduva locuiește într-un sat din Neamț, Cracăul Negru, într-o casă modestă și nu are venituri. „Semnez acte când mă cheamă. Nu primesc nimic”, povestește aceasta pentru jurnaliști.

Firma are sediul social în Piatra Neamț, într-un apartament deținut de tatăl Constantin Dogariu și ar fi condusă de fratele șefului district de la Ocolul Silvic Văratec, Vasile. Soția celui din urmă este Alina Dogariu, inginer la Direcția Silvică Neamț. Numărul de telefon al firmei care apare pe unele contracte din SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) este chiar al lui Vasile Dogariu.

Valdo Forest a derulat contracte cu Direcția Silvică Neamț, dar și cu Primăria comunei Crăcăoani, unde fiul Constantin Dogariu a fost până recent consilier local din partea PNL.

Văduva de 56 de ani este verișoara acestora și a fost folosită ca paravan. Deși au fost sesizați anonimi, cei de la Direcția Silvică Neamț au negat situația. Directorul, Doru Gherghel, a informat poliția, dar a spus că este vorba doar de „denigrare totală”.

Atribuiri Romsilva către Valdo Forest

Câteva dintre cele mai importante contracte ale ultimilor ani, conform Reporter de Iași:

„* 6,6 milioane lei, mai multe loturi, 2024 – 2025, servicii de regenerare a pădurilor

* 3,1 milioane lei, 10 februarie 2025, contract cadru servicii silvice OS Gârcina

* 2,3 milioane lei, 10 februarie 2025, contract cadru servicii silvice OS Roman

* 3,8 milioane lei, 10 februarie 2025, contract cadru servicii silvice OS Văratec

* 988.000 lei, 10 februarie 2025, OS Brateș

* 3,4 milioane lei, 10 februarie 2025, OS Bicaz

* 2,9 milioane lei, 10 februarie 2025, OS Tarcău, tăieri de îngrijire și lucrări de protecție

* 114.000 lei, servicii de exploatare forestieră și transport bușteni, negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

* 253.000 lei, contract prestări servicii exploatări forestiere, OS Văratec, septembrie 2022

* 262.000 lei, servicii OS Tg. Neamț, martie 2022

* 4 milioane de lei, acord cadru servicii silvice, februarie 2020

* 153.000 lei, servicii de regenerare a pădurilor OS Gârcina, septembrie 2019

* 2,2 milioane lei, regenerare, OS Brateș, septembrie 2019

* 2,2 milioane lei, regenerare, OS Roman, septembrie 2019

Total: minim 33 milioane lei, contracte între Valdo și Romsilva din 2019 încoace”