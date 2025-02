Doi titulari, out pentru debutul în preliminariile CM!

Mai avem foarte puțin până la preliminariile CM 2026, cu turneu final în trei țări (SUA, Canada și Mexic) și, în premieră, cu 48 de echipe naționale de pe toate continentele. Dorul românilor după un turneu final de CM este foarte mare, ultima noastră prezență datând tocmai din 1998, în Franța.

Cu patru înainte am fost însă în SUA, unde am obținut cea mai bună performanță din istoria noastră la CM, calificarea în sferturi de finală, unde am pierdut, incredibil, la lovituri de departajare cu Suedia.

Acum, cu apoape octogenarului Mircea Lucescu la comandă, cel mai în vârstă selecționer din lume, atacăm revenirea, într-o grupă în care capul de serie Austria nu este un uriaș Bau-Bau, iar Bosnia și Herțegovina, Lituania, Cipru și San Marino nici dacă le trăgeam noi nu putea fi mai bine de atât.

Primul meci are loc acasă, contra bosniacilor, dar în condiții speciale după ce FIFA a luat decizia să jucăm o partidă cu porțile închise chipurile pentru faptul că suporterii români ar fi scandat Serbia, Serbia în ultimele minute ale meciului cu Kosovo de la București, din Liga Națiunilor iar jucătorii oaspeți au decis să părăsească terenul ca formă de protest.

Totuși, este foarte probabil ca FRF să apeleze din noua la soluția salvatoare de a umple stadionul cu copii, la care a mai apelat în trecut, pentru a nu fi o atmosferă de mormânt la debutul în preliminarii. Mircea Lucescu, operat în această iarnă la șold, este însă preocupat de faptul că deja are doi oameni de bază out pe o perioadă mai lungă sau foarte lungă.

Pe perioadă de minim opt luni este în afară stâlpul apărării, Dragonul Radu Drăgușin, operat cu câteva zile în urmă de ruptura ligamentelor încrucișate la genunchi. Mai puțin, undeva cam la două luni, a devenit cert absent mijlocașul ofensiv al Parmei, Valentin Mihăilă. Acesta a suferit o ruptură musculară în timpul meciului cu Lecce, problemele de acest tip (muscular) fiind de acum o chestiune cu repetiție în cazului olteanului.

Foarte probabil pentru Radu Drăgușin vom asista la un debut la echipa națională la 31 de ani, fundașul central al FCSB Mihai Popescu, preferat de Il Luce unor Pașcanu sau Matei Ilie, tineri, dar fără mare experiență internațională. La Mihăilă există mai multe variante, cum ar fi Florinel Coman, în a cărui venire în Italia, unde a dat un gol fabulos pentru Cagliari la două minute de la debut, s-ar fi implicat chiar selecționerul Lucescu sau piticul atomic al Craiovei, Alex Mitriță.