Dragnea: „Franța vrea o colonie. România”

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, consideră că în ultimele două săptămâni românii au fost supuși unei „manipulări turbate” de gașca celor care au îngenuncheat țara.

„Am urmărit și eu ca toată țara, ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni…

Și am așteptat să văd până unde poate ajunge disperarea acestei găști de Ciolaci, Grindeni, Bolojani, Johanniști, Băsiști și alți securiști care au acaparat și au îngenuncheat țara asta.

Și e mare, foarte mare disperare și frică.

Au plătit, au presat, au amenințat toate marionetele pe care le au în soldă de mulți ani: jurnaliști, cântăreți, cântărețe, influenceri, influencerițe, sportivi, șamd.… N au iertat nimic.

Au jignit milioane de români, i au făcut inculți, proști, amărâți, pleava societății.

Suntem amenințați în fiecare zi să nu care cumva să votăm altceva decât Nicușor Dan, pentru că altfel se alege praful de România, ba chiar de toată planeta.

Am dat la o parte toată zgura din manipularea asta turbată, ca să înțeleg care sunt adevaratele motive.

Și am găsit trei:

-Primul e Macron, președintele Franței. Franța rămâne fără colonii, e dată afară de peste tot din Africa,și vrea o colonie. România. Și va reuși pentru ca îi are în buzunar și pe Nicușor și pe Bolojan.

-Al doilea este războiul din Ucraina.

Franța și Germania, vor neapărat război cu Rusia. Dar nu la ei acasă, ci aici în România. Și pentru asta vor un președinte care să i asculte orbește.

-Al treilea este dorința celor care au jefuit și au distrus țara în ultimii ani, să rămână la conducere ca să jefuiască în continuare.

P.S. În final am un mesaj pentru membrii și simpatizanții PSD.

Cred ca trebuie să vă gândiți bine dacă vreți să fiți complici la transformarea țării într-o colonie franceză sau în ceasul al 12-lea vă treziți și salvați România.”, a scris Dragnea, pe Facebook.