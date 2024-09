Dragonul Drăgușin nu a fost de ajuns

Sâmbătă, la ora prânzului s-a jucat în Premier League meciul Newcastle – Tottenham. Avea tradiția unor confruntări în care se marchează mult și foarte frecvent în ambele porți. Așa a fost și acum, cu coțofenele din Newcastle reușind victoria cu 2-1 pe fondul unui meci în care ocazille au fost ale londonezilor și golurile ale gazdelor.

Pentru internaționalul român Radu Drăgușin, convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Kosovo, în deplasare și Lituania, acasă, din grupa diviziei C a Ligii Națiunilor, a fost momentul primei sale apariții din acest sezon. Să nu credeți că antrenorul australian Ange Postacoglou a fost așa deodată străfulgerat de ideea de a juca în centrul apărării cu tandemul Romero – Drăgușin, pentu a-l trece pe cel mai rapid fundaș central din Premier League, olandezul Micky van Ven pe partea stângă.

Nici vorbă, la Postecoglou Drăgușin devine viabil numai când unul dintre Romero sa van Ven nu pot juca. Și așa a fost și acum, olandezul declarând forfait. Evoluția internaționalului nostru a fost una decentă pe parcursul primei reprize, când nu au fost foarte multe momente grele la poarta lui Vicario, cu excepția golului și a unei bare a lui Isak.

Însă după pauză Radu a avut ceea ce comentatorii englezi au numit intervenția meciului, reușind să îl oprească de la gol pe Isak cu un tackling absolut perfect, care dacă nu reușea la milimetru, ar fi putut deveni penalty pentru Newcastle. Însă Dragonul a calculat perfect mișcarea și fanii lui Spurs au invadat rețelele de socalizare cu laude la adresa românului.

Din păcate, tradiția nefastă pentru Tottenham în meciurile în care este introdus Drăgușin s-a păstrat și un alt contraatac de manual al gazdelor a decis partida. Cu siguranță însă că acum sunt două săptămâni în care van Ven are timp de refacere și obtuzul Postecoglou îl va retrimite fără nici o ezitare înapoi pe Radu pe bancă.

Iată ce a declarat despre Radu antrenorul Postecoglou la conferința de presă de după meci:

„Cred că Radu a jucat bine. A fost o ocazie excelentă să-l expunem. Adică, are doar 22 de ani. Este încă tânăr, mai ales pentru un fundaș, și am crezut că expunerea lui la această atmosferă și la amenințarea specifică pe care Newcastle o reprezenta cu Isak în față l-a obligat să fie foarte concentrat și cred că a fost.

Cred că va juca un rol important în sezonul nostru. Faptul că a trecut prin această experiență îl va pregăti bine pentru viitor”